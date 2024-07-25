O que Neucimar, prestes a desistir, diz sobre Arnaldinho e Ramalho

Neucimar Fraga (PP), pré-candidato à Prefeitura de Vila VelhaCrédito: Divulgação
O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PP) está prestes a desistir de se candidatar a prefeito de Vila Velha em 2024. Veterano na política capixaba, ele já disputou esse mesmo cargo quatro vezes, desde 2008. Conhece bem o terreno em que pisa. A decisão sobre não concorrer neste ano ainda não foi tomada oficialmente, mas Neucimar já elencou os motivos que devem levá-lo a jogar a toalha: a falta de dinheiro para fazer campanha e a árdua tarefa de competir contra o atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos).
Além disso, o ex-prefeito elogiou Ramalho publicamente, mais de uma vez e, antes de se lançar pré-candidato a prefeito, chegou a convidar Ramalho para ingressar no Progressistas.
"Nossa aproximação é maior com o Ramalho, mas a gente percebe a dificuldade de a direita abraçá-lo"
Neucimar Fraga (PP) - Ex-prefeito de Vila Velha
Neucimar afirmou à coluna que "entre os próprios membros do PL, nem todos estão empolgados (com a candidatura do coronel)".
O ex-prefeito, entretanto, vê uma saída. Ele avaliou que as intenções de voto do eleitorado de direita dividem-se, justamente, pelo fato de haver, hoje, duas pré-candidaturas do mesmo campo ideológico, a de Ramalho e a do PP.
"A direita só terá sucesso se fortalecer o entorno de apenas um candidato", ponderou.
O PL de Vila Velha, até agora, conta apenas com o apoio do PRTB, ao passo que no palanque de Arnaldinho há 12 siglas, contando com o Podemos.
Entre as legendas que trabalham pela reeleição do chefe do Executivo municipal está o Republicanos, "o verdadeiro partido conservador do Brasil".
"Arnaldinho é criativo e bom de marketing. O governo estadual investiu muito em Vila Velha e ele soube capitalizar isso politicamente"
Neucimar Fraga (PP) - Ex-prefeito de Vila Velha
"A avaliação que eu faço da gestão dele é a avaliação que as pesquisas mostram. Ele é bem avaliado pela população e passou três anos praticamente sem oposição", complementou.
Neucimar disputou as eleições de 2020 e ficou em terceiro lugar. No segundo turno, apoiou Arnaldinho contra o então prefeito, Max Filho (PSDB).
De lá pra cá, o (ainda) pré-candidato do PP não fez oposição à gestão municipal. Ao se apresentar como opção ao eleitorado canela-verde em 2024, o ex-prefeito não fez críticas aos concorrentes. Basicamente, destacou os feitos de quando administrou a cidade.
Então, se o Progressitas decidir apoiar Arnaldinho ou Ramalho, não deve haver um "climão" propriamente dito.
Neucimar é o presidente municipal do partido. Os filiados e pré-candidatos a vereador vão discutir, na próxima segunda-feira (29), como pretendem se posicionar.
Mas cabe à direção estadual, presidida pelo deputado federal Da Vitória, bater o martelo. Seja qual for o desfecho, o ex-prefeito garantiu que vai acatar o que a sigla definir: "Estou fazendo isso (avaliando desistir de concorrer) para fortalecer o partido. Não faria sentido eu contrariar o partido".
"A NOVIDADE"
Além do cálculo do valor disponível para fazer campanha (R$ 800 mil oferecidos pelo PP para Neucimar + 22 candidatos a vereador), que o ex-prefeito considerou "muito pouco", o pré-candidato a prefeito também faz as contas das chances de vitória de cada um dos concorrentes à prefeitura.
"Se eu fosse a novidade na eleição, não saberia onde eu poderia chegar (em 2024), mas já disputei quatro eleições", ponderou.
Em 2020, o fator "novidade" foi justamente o que impulsionou Arnaldinho. Então vereador, ele disputou a prefeitura pela primeira vez, naquela ocasião. Por fim, derrotou os experientes Neucimar e Max Filho.
Agora, o candidato do Podemos está numa posição diferente, em busca da reeleição.
A "novidade", dependendo do ponto de vista do eleitor, poderia ser encarnada por Ramalho. O coronel foi secretário de Segurança Pública do governo Renato Casagrande (PSB) até o final de janeiro de 2024. Até meados de fevereiro, era filiado ao Podemos, mesmo partido do prefeito.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.