O que Neucimar, prestes a desistir, diz sobre Arnaldinho e Ramalho

Neucimar Fraga (PP), pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PP) está prestes a desistir de se candidatar a prefeito de Vila Velha em 2024. Veterano na política capixaba, ele já disputou esse mesmo cargo quatro vezes, desde 2008. Conhece bem o terreno em que pisa. A decisão sobre não concorrer neste ano ainda não foi tomada oficialmente, mas Neucimar já elencou os motivos que devem levá-lo a jogar a toalha : a falta de dinheiro para fazer campanha e a árdua tarefa de competir contra o atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos).

Além disso, o ex-prefeito elogiou Ramalho publicamente, mais de uma vez e, antes de se lançar pré-candidato a prefeito, chegou a convidar Ramalho para ingressar no Progressistas.

"Nossa aproximação é maior com o Ramalho, mas a gente percebe a dificuldade de a direita abraçá-lo" Neucimar Fraga (PP) - Ex-prefeito de Vila Velha

Neucimar afirmou à coluna que "entre os próprios membros do PL, nem todos estão empolgados (com a candidatura do coronel)".

O ex-prefeito, entretanto, vê uma saída. Ele avaliou que as intenções de voto do eleitorado de direita dividem-se, justamente, pelo fato de haver, hoje, duas pré-candidaturas do mesmo campo ideológico, a de Ramalho e a do PP.

"A direita só terá sucesso se fortalecer o entorno de apenas um candidato", ponderou.

O PL de Vila Velha, até agora, conta apenas com o apoio do PRTB, ao passo que no palanque de Arnaldinho há 12 siglas, contando com o Podemos.

Entre as legendas que trabalham pela reeleição do chefe do Executivo municipal está o Republicanos, "o verdadeiro partido conservador do Brasil".

"Arnaldinho é criativo e bom de marketing. O governo estadual investiu muito em Vila Velha e ele soube capitalizar isso politicamente" Neucimar Fraga (PP) - Ex-prefeito de Vila Velha

"A avaliação que eu faço da gestão dele é a avaliação que as pesquisas mostram. Ele é bem avaliado pela população e passou três anos praticamente sem oposição", complementou.

Neucimar disputou as eleições de 2020 e ficou em terceiro lugar. No segundo turno, apoiou Arnaldinho contra o então prefeito, Max Filho (PSDB).

De lá pra cá, o (ainda) pré-candidato do PP não fez oposição à gestão municipal. Ao se apresentar como opção ao eleitorado canela-verde em 2024, o ex-prefeito não fez críticas aos concorrentes. Basicamente, destacou os feitos de quando administrou a cidade.

Então, se o Progressitas decidir apoiar Arnaldinho ou Ramalho, não deve haver um "climão" propriamente dito.

Neucimar é o presidente municipal do partido. Os filiados e pré-candidatos a vereador vão discutir, na próxima segunda-feira (29), como pretendem se posicionar.

Mas cabe à direção estadual, presidida pelo deputado federal Da Vitória, bater o martelo. Seja qual for o desfecho, o ex-prefeito garantiu que vai acatar o que a sigla definir: "Estou fazendo isso (avaliando desistir de concorrer) para fortalecer o partido. Não faria sentido eu contrariar o partido".

"A NOVIDADE"

Além do cálculo do valor disponível para fazer campanha (R$ 800 mil oferecidos pelo PP para Neucimar + 22 candidatos a vereador), que o ex-prefeito considerou "muito pouco", o pré-candidato a prefeito também faz as contas das chances de vitória de cada um dos concorrentes à prefeitura.

"Se eu fosse a novidade na eleição, não saberia onde eu poderia chegar (em 2024), mas já disputei quatro eleições", ponderou.

Em 2020, o fator "novidade" foi justamente o que impulsionou Arnaldinho. Então vereador, ele disputou a prefeitura pela primeira vez, naquela ocasião. Por fim, derrotou os experientes Neucimar e Max Filho.

Agora, o candidato do Podemos está numa posição diferente, em busca da reeleição.

A "novidade", dependendo do ponto de vista do eleitor, poderia ser encarnada por Ramalho. O coronel foi secretário de Segurança Pública do governo Renato Casagrande (PSB) até o final de janeiro de 2024. Até meados de fevereiro, era filiado ao Podemos, mesmo partido do prefeito.

Em 2022, o militar da reserva da PM fez uma incursão político-partidária. Tentou disputar o Senado, mas foi rifado pelo Podemos . O coronel concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados e figurou como suplente.