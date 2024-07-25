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Eleições 2024

Neucimar Fraga a um passo de desistir de disputar a Prefeitura de Vila Velha

Ex-prefeito tem uma certeza: "Descarto totalmente ser vice". O PP, de acordo com ele, tem três nomes dispostos a compor chapa com Coronel Ramalho (PL) ou Arnaldinho Borgo (Podemos)

Públicado em 

25 jul 2024 às 10:02
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Neucimar Fraga
Neucimar Fraga, quando exercia o mandato de deputado federal Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados
O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PP) deve anunciar apenas na próxima segunda-feira (29) se vai ou não se candidatar à prefeitura da cidade em 2024. Desde abril, ele é pré-candidato, mas o discurso do ex-prefeito, hoje, já é de quem pretende desistir. O principal argumento de Neucimar é que falta algo fundamental: dinheiro para fazer campanha. 
Ele contou que a direção estadual do PP, comandada pelo deputado federal Da Vitória, planeja repassar R$ 800 mil do Fundo Eleitoral para o primeiro turno em Vila Velha.
Esse valor seria distribuído entre o candidato a prefeito e os 22 candidatos a vereador do partido. Um dos postulantes à Câmara Municipal é Lucas Fraga, filho de Neucimar.
"É muito pouco, ainda mais contra um prefeito bem avaliado (Arnaldinho Borgo), que tem a máquina na mão", afirmou o ex-prefeito. E não foi em tom de crítica a Da Vitória.
A verdade, como o próprio Neucimar reconhece, é que o PP tem diversos pré-candidatos a prefeito no Espírito Santo. E alguns desses são mais competitivos. "O PP tem 32 candidatos a prefeito e 15 a vice. O Audifax, na Serra, é competitivo, assim como Theodorico, em Cachoeiro, Dr. Coutinho, em Aracruz, e Zé Preto, em Guarapari", exemplificou.
"O bolo ficou pequeno para dividir."
Para se ter ideia, um candidato a prefeito de Vila Velha pode gastar até R$ 3, 1 milhões na campanha de 2024. Esse o limite imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em 2020, o próprio Neucimar disputou a prefeitura e contou com receitas de apenas R$ 350,4 mil. Ficou em terceiro lugar no pleito. No segundo turno, apoiou Arnaldinho Borgo (Podemos) contra Max Filho (PSDB).
"Se eu fosse a novidade na eleição, não saberia onde eu poderia chegar (em 2024). Mas já disputei quatro eleições"
Neucimar Fraga (PP) - Ex-prefeito de Vila Velha
Nos últimos dias, o ex-prefeito já conversou com Arnaldinho e com outro pré-candidato, Coronel Ramalho (PL). Na hipótese, provável, de não disputar a Prefeitura de Vila Velha, o PP deve apoiar um dos dois.
"Pedi apenas que eles aguardem o anúncio sobre o meu posicionamento e depois procurem a direção estadual do PP, que é quem vai decidir", relatou Neucimar.
Ele aguarda também o resultado de uma pesquisa de intenção de voto, para consumo interno do partido. Os percentuais vão ajudá-lo na definição.
"DESCARTO TOTALMENTE SER VICE"
Desde antes de se declarar pré-candidato a prefeito, Neucimar demonstrou afinidade com Coronel Ramalho. O ex-prefeito, inclusive, gostaria que o ex-secretário estadual de Segurança Pública tivesse escolhido o PP, em vez do PL, para se filiar.
Da Vitória, por sua vez, convidou Arnaldinho para deixar o Podemos e disputar a reeleição pelo Progressistas. Não rolou.
Agora, o partido deve optar por um dos dois. O ex-prefeito de Vila Velha, porém, deu uma certeza: "Descarto totalmente ser vice".
"O partido tem três nomes que aceitariam ser vice. Sandra Freitas e Sargento Júlio aceitariam ocupar a vice do Ramalho. Doutor Hércules toparia ser vice do Arnaldinho", contou Neucimar.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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