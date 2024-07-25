Neucimar Fraga a um passo de desistir de disputar a Prefeitura de Vila Velha

Neucimar Fraga, quando exercia o mandato de deputado federal Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PP) deve anunciar apenas na próxima segunda-feira (29) se vai ou não se candidatar à prefeitura da cidade em 2024. Desde abril, ele é pré-candidato , mas o discurso do ex-prefeito, hoje, já é de quem pretende desistir. O principal argumento de Neucimar é que falta algo fundamental: dinheiro para fazer campanha.

Ele contou que a direção estadual do PP, comandada pelo deputado federal Da Vitória, planeja repassar R$ 800 mil do Fundo Eleitoral para o primeiro turno em Vila Velha.

Esse valor seria distribuído entre o candidato a prefeito e os 22 candidatos a vereador do partido. Um dos postulantes à Câmara Municipal é Lucas Fraga, filho de Neucimar.

"É muito pouco, ainda mais contra um prefeito bem avaliado (Arnaldinho Borgo), que tem a máquina na mão", afirmou o ex-prefeito. E não foi em tom de crítica a Da Vitória.

A verdade, como o próprio Neucimar reconhece, é que o PP tem diversos pré-candidatos a prefeito no Espírito Santo. E alguns desses são mais competitivos. "O PP tem 32 candidatos a prefeito e 15 a vice. O Audifax, na Serra, é competitivo, assim como Theodorico, em Cachoeiro, Dr. Coutinho, em Aracruz, e Zé Preto, em Guarapari", exemplificou.

"O bolo ficou pequeno para dividir."

até R$ 3, 1 milhões na campanha de 2024. Esse Para se ter ideia, um candidato a prefeito de Vila Velha pode gastarna campanha de 2024. Esse o limite imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Em 2020, o próprio Neucimar disputou a prefeitura e contou com receitas de apenas R$ 350,4 mil. Ficou em terceiro lugar no pleito. No segundo turno, apoiou Arnaldinho Borgo (Podemos) contra Max Filho (PSDB).

"Se eu fosse a novidade na eleição, não saberia onde eu poderia chegar (em 2024). Mas já disputei quatro eleições" Neucimar Fraga (PP) - Ex-prefeito de Vila Velha

Nos últimos dias, o ex-prefeito já conversou com Arnaldinho e com outro pré-candidato, Coronel Ramalho (PL). Na hipótese, provável, de não disputar a Prefeitura de Vila Velha, o PP deve apoiar um dos dois.

"Pedi apenas que eles aguardem o anúncio sobre o meu posicionamento e depois procurem a direção estadual do PP, que é quem vai decidir", relatou Neucimar.

Ele aguarda também o resultado de uma pesquisa de intenção de voto, para consumo interno do partido. Os percentuais vão ajudá-lo na definição.

"DESCARTO TOTALMENTE SER VICE"

Desde antes de se declarar pré-candidato a prefeito, Neucimar demonstrou afinidade com Coronel Ramalho. O ex-prefeito, inclusive, gostaria que o ex-secretário estadual de Segurança Pública tivesse escolhido o PP, em vez do PL, para se filiar.

Da Vitória, por sua vez, convidou Arnaldinho para deixar o Podemos e disputar a reeleição pelo Progressistas. Não rolou.

Agora, o partido deve optar por um dos dois. O ex-prefeito de Vila Velha, porém, deu uma certeza: "Descarto totalmente ser vice".