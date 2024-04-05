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Eleições 2024

Neucimar Fraga: 'Sou pré-candidato a prefeito de Vila Velha'

Ex-prefeito, até agora, estava fora do páreo. O PP, partido dele, havia até convidado Arnaldinho Borgo a sair do Podemos e se filiar

Públicado em 

05 abr 2024 às 15:45
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Deputado federal Neucimar Fraga
Neucimar Fraga, durante mandato como deputado federal, em 2022 Crédito: Paulo Sergio/ Câmara dos Deputados
O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PP) afirmou, nesta sexta-feira (5), à coluna, que vai disputar mais uma vez a prefeitura da cidade.
Neucimar é o presidente municipal do PP e, de acordo com ele, a instância partidária decidiu, nesta semana, não apoiar nem o atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), nem Coronel Ramalho (PL).
O próprio Neucimar, recentemente, defendeu que Ramalho ingressasse no PP. Agora, está disposto a concorrer contra ele.
“Ele (Ramalho) é um bom quadro, mas eu também sou. Vou poder contribuir com o debate”, avaliou o ex-prefeito.
O presidente estadual do Progressistas, deputado federal Da Vitória, por sua vez, convidou Arnaldinho a disputar a reeleição fora do Podemos e filiado ao PP.
Em dado momento, o partido em Vila Velha estava dividido entre apoiar o atual prefeito ou seu principal concorrente, Ramalho.
“Até para evitar um racha, o partido decidiu lançar o meu nome. Sou pré-candidato a prefeito de Vila Velha”, contou Neucimar.
Em conversa com a coluna nesta sexta (5), Da Vitória confirmou que Neucimar tem apoio total do PP. 
"Neucimar tem 100% do nosso apoio. Temos uma gratidão muito grande por ele, que conquistou 39,5 mil votos em 2022 para deputado federal. Que bom que ele está empolgado. Estamos ao lado dele", disse. 

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A coluna já mostrou que, no Podemos, o clima não é bom entre o prefeito de Vila Velha e o presidente estadual da legenda, o deputado federal Gilson Daniel.
Também já foi pontuado aqui neste espaço, porém, que até aliados muito próximos de Arnaldinho não acreditavam na saída dele do atual partido, não tão em cima do pleito de 2024.
Da Vitória revelou à coluna que, em reunião com ele na última segunda-feira (1º), Arnaldinho informou que segue no Podemos. 
"Eleição não é negócio sozinho. Para o projeto político, para eleger vereadores, ter uma candidatura a prefeito é melhor", disse o presidente estadual do Progressistas. 
De acordo com uma fonte ouvida pela coluna, o governador Renato Casagrande (PSB) é contrário à desfiliação do prefeito do Podemos, uma das principais siglas aliadas ao Palácio Anchieta.
Casagrande já declarou apoio à reeleição de Arnaldinho.
“Temos duas candidaturas: Ramalho, mais à direita, Arnaldinho, com o pessoal da esquerda e agora eu, no centro”, definiu Neucimar.
Nem Arnaldinho nem o “pessoal da esquerda” gostaria muito dessa associação.

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Apesar de contar com apoio de partidos de centro-esquerda, como o PSB de Casagrande, Arnaldinho é um político de centro-direita.
Atrelá-lo à esquerda tem sido uma estratégia de Ramalho, com a qual Neucimar parece concordar.
O PT pretende lançar um nome na corrida pela Prefeitura de Vila Velha: João Batista “Babá” ou Edson Wilson.
Outro ex-prefeito e tradicional político da cidade, Max Filho (PSDB) lançou um pré-candidato, o ex-vereador Maurício Gorza (PSDB).
Isso foi possível apenas após uma intervenção da Executiva Nacional dos tucanos no partido em Vila Velha. O PSDB estadual é contrário ao lançamento da candidatura própria.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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