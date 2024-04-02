O "climão" da intervenção no PSDB de Vila Velha

Maurício Gorza e Max Filho durante encontro do PSDB-ES nesta segunda-feira (1º) Crédito: Letícia Gonçalves

Quando afirmou à coluna, no último dia 21 de março, que não iria concorrer à Prefeitura de Vila Velha , o ex-prefeito Max Filho (PSDB) avisou que "defenderia com a nacional", com a Executiva nacional dos tucanos, que o partido lançasse um candidato na cidade. E já tinha até o nome definido, o do ex-vereador Maurício Gorza. O problema é que, para isso, "a nacional" teria que passar por cima da vontade da direção estadual do PSDB, comandada pelo deputado estadual Vandinho Leite.

O diretório municipal da sigla até então era próximo do atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), e, naturalmente, apoiaria a reeleição dele. Não se Max pudesse evitar.

Foi aí que veio a reviravolta. Resolução datada do último dia 27 assinada pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, estabeleceu uma intervenção no PSDB de Vila Velha

Perillo citou, no texto, "indícios de violações estatutárias e normativas" em relação à formação do diretório municipal e tratou a escolha dos integrantes do grupo como "suposta eleição", uma vez que, ainda segundo a resolução, "o órgão estadual do PSDB do Espírito Santo" registrou a instância municipal no sistema da Justiça Eleitoral somente 30 dias após a eleição interna, a "suposta".

Assim, o presidente nacional do PSDB suspendeu as atribuições do diretório do PSDB de Vila Velha por 180 dias e designou uma Comissão Interventora para comandar a legenda na cidade. O presidente do colegiado é ninguém mais ninguém menos que Maurício Gorza.

Vandinho é contra essa candidatura.

O também deputado estadual Mazinho dos Anjos, membro do diretório estadual, chegou a divulgar nota em que repudiou "a interferência indevida da Executiva nacional", considerada por ele "profundamente lamentável".

E lá estavam, sorridentes e respondendo a perguntas da imprensa, Perillo, Vandinho e Mazinho, além de Luiz Paulo, claro, que não tem nada a ver com a treta de Vila Velha.

Na primeira fileira do evento, na plateia e de frente para a mesa composta pelo presidente nacional, Vandinho e companhia, estavam Max Filho e Maurício Gorza, ainda mais sorridentes.

Pela manhã, antes do encontro, o ex-prefeito provocou, em conversa com a coluna:

"Intervenção nos olhos dos outros é refresco" Max Filho (PSDB) - Ex-prefeito de Vila Velha

"No passado, destituíram um companheiro nosso (do PSDB de Vila Velha). Agora, o jogo está empatado", complementou Max.

Mas como vai ser isso, na prática? O PSDB municipal vai lançar um candidato a prefeito de Vila Velha à revelia do PSDB estadual? E a Executiva nacional vai chancelar?

Emilio Mamieri, Vandinho Leite, Marconi Perillo, Mazinho dos Anjos e Luiz Paulo Vellozo Lucas Crédito: Letícia Gonçalves

Marconi Perillo respondeu a essas questões durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Espírito Santo na noite desta segunda e tentou sair pela tangente.

"Max Filho foi deputado federal pelo PSDB, é uma pessoa querida na bancada. Certamente, ele teve seus motivos para reivindicar a liderança do PSDB de Vila Velha e, se o partido é dele, se ele vai dirigir o partido, é claro que ele vai ter a primazia de discutir essa questão (a candidatura própria do PSDB à prefeitura), no momento certo, sem, é claro, deixar de considerar a presidência estadual, o deputado Vandinho e o deputado Mazinho", afirmou o presidente nacional dos tucanos.

Vandinho, por sua vez, disse que vai "entender e respeitar" a decisão da nacional sobre Vila Velha, mas se disse preocupado "com o resultado eleitoral na cidade".

"É uma discussão eleitoral preocupante. Posso estar errado, acho que não estou" Vandinho Leite - Deputado estadual e presidente do PSDB-ES

O presidente do PSDB-ES garantiu que não vai acionar o Judiciário contra a intervenção no PSDB de Vila Velha. Mas outras pessoas, os integrantes do diretório destituído, podem fazê-lo.

Nada garante que a novela tenha chegado ao fim.