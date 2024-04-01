O presidente nacional do PSDB e ex-governador do Goiás, Marconi Perillo, esteve no Espírito Santo, nesta segunda-feira (1º), para o encontro estadual do partido. Durante o evento, que aconteceu na Assembleia Legislativa, a legenda anunciou oficialmente a pré-candidatura à Prefeitura de Vitória de Luiz Paulo Vellozo Lucas, que comentou o desejo de formar uma frente ampla, com outros partidos, nas eleições deste ano.
Luiz Paulo já esteve à frente do Executivo da Capital durante dois mandatos (1997 a 2000 e 2001 a 2004), mas, desde 2010, quando deixou de ser deputado federal, não ocupa nenhum cargo eletivo. Atualmente, é subsecretário de Estado de Desenvolvimento (Sedes).
Durante a coletiva de imprensa, Luiz Paulo disse que já pediu ao vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, sua exoneração da subsecretaria para se dedicar integralmente à campanha.
"Eu estou muito motivado a me dedicar a essa segunda fase da pré-campanha. Estamos trabalhando no sentido de construir uma frente ampla", disse o pré-candidato tucano, que se reuniu com o governador Renato Casagrande (PSB), juntamente de Marconi Perillo e do presidente estadual do PSDB, o deputado Vandinho Leite, na tarde desta segunda (1º).
PSDB confirma pré-candidatura de Luiz Paulo e quer frente ampla em Vitória
Luiz Paulo, no entanto, não revelou quais partidos podem integrar essa frente ampla. Apoiado na própria experiência política, ele afirmou que vai esperar que as legendas façam o anúncio. "Meus cabelos brancos me orientam a isso", disse.
De acordo com Perillo, a Prefeitura de Vitória é uma das prioridades do PSDB nacional nas eleições deste ano. Além de ser pré-candidato na Capital, Luiz Paulo também presidiu uma comissão nacional do partido para, segundo contou o presidente nacional do PSDB, "discutir a cidade e elaborar um projeto". Ainda de acordo com o líder tucano, o partido deve lançar entre 8 e 10 candidaturas a prefeituras de capitais no Brasil.