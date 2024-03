Anúncio

Servidores de Vitória vão ter 10% de reajuste no salário a partir de abril

Aumento beneficia cerca de 17 mil funcionários da prefeitura e ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores

Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Prefeitura Municipal de Vitória - Editoria: Política - GZ. (Carlos Alberto Silva)

Os servidores da Prefeitura de Vitória vão ter um reajuste salarial de 10% no salário, válido a partir da folha de abril. O anúncio foi feito em coletiva nesta quinta-feira (14), pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), em clima de pré-campanha. Ele chegou a ser carregado nos braços por correligionários presentes no evento.

Aproximadamente 17 mil servidores municipais devem ser beneficiados, entre ativos e inativos. O último reajuste concedido ao funcionalismo da PMV, de 7%, foi em agosto de 2023. Somado ao ajuste de 2022 (12,36%), em três anos, os salários tiveram aumento de quase 30%.

“Avançamos no tíquete [alimentação], avançamos em pautas específicas, que são justas, da Guarda, do magistério, da saúde, do ProVix, e agora chega o momento que nós sonhávamos, de poder dar um passo ainda maior, de poder trazer a maior valorização somada em dois anos e três meses da história do serviço público municipal de Vitória”, declarou o prefeito.

Para começar a valer, os reajustes precisam ser aprovados pela Câmara de Vitória. O projeto de lei do Executivo será encaminhado ao Legislativo para votação em regime de urgência, segundo adiantou o presidente da Câmara, Leandro Piquet (Republicanos), . convidado a discursar no evento. A expectativa é de que a votação das duas propostas ocorra na sessão da próxima segunda-feira (18).

A concessão do aumento vai gerar um impacto financeiro nas contas da prefeitura de R$ 66,8 milhões em 2024 e de R$ 93,5 milhões em 2025.

Em agosto de 2023, os servidores da prefeitura já haviam recebido aumento de 7% nos salários. Na época, Pazolini afirmou que o objetivo era conceder um índice maior de reajuste, mas que havia fechado nesse percentual devido à perspectiva de perda de receita na Capital com a aprovação da reforma tributária.

Somados, os reajustes salariais concedidos em 2023 e agora, em 2024, representam um impacto nas contas públicas de R$ 302,3 milhões, entre 2023 e 2025.

Carregado nos braços

Além de Piquet, o anúncio do reajuste contou com a presença de secretários da prefeitura, como Regis Mattos (Gestão e Planejamento) e Aridelmo Teixeira (Governo), e de vereadores da base aliada do prefeito, entre eles Duda Brasil (União), líder do governo na Câmara, e Leonardo Monjardim (Patriota).

Com auditório lotado, em clima de pré-campanha, também estiveram na solenidade José Carlos Bergamin, vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio); de Carlos André Santos de Oliveira; do diretor-executivo do Sistema OCB/ES e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/ES.

Lideranças comunitárias também acompanharam o anúncio. Enquanto ainda discursava, Pazolini foi erguido nos braços por parte da plateia, que fez então uma espécie de "volta da vitória" com o prefeito pelo auditório.

