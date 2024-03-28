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Eleição do MPES

Governador anuncia Berdeal como novo procurador-geral de Justiça do ES

O promotor Francisco Berdeal ficou em segundo na lista tríplice da eleição do Ministério Público do Espírito Santo

Publicado em 28 de Março de 2024 às 18:54

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

28 mar 2024 às 18:54
Governador Renato Casagrande e o promotor Francisco Berdeal, eleito novo procurador-geral de Justiça
Renato Casagrande e o promotor Francisco Berdeal, novo procurador-geral de Justiça Crédito: Reprodução/Twitter
O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou no início noite desta quinta-feira (28) que escolheu o nome do promotor Francisco Berdeal para comandar o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) pelos próximos dois anos. O fato foi antecipado pelo jornalista Bruno Dalvi em A Gazeta minutos antes do anúncio oficial, feito no perfil de Casagrande no X (antigo Twitter). 
Berdeal ficou em segundo lugar na lista tríplice formada após a eleição do MPES, que aconteceu no último dia 22 de março. Ele teve 132 votos dos procuradores e promotores. 
O promotor Pedro Ivo de Sousa, primeiro colocado na lista, teve 146 votos, e a promotora Maria Clara Mendonça Perim, 97 votos.
Embora haja tradição de que seja escolhido o membro mais votado pelos seus pares, o governador pode, por lei, optar por qualquer um dos nomes da lista tríplice. Casagrande tinha 15 dias para informar a decisão depois de receber formalmente a seleção, mas fez o anúncio após seis dias.
Governador anuncia Berdeal como novo procurador-geral de Justiça do ES

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O fim de uma era no Ministério Público do Espírito Santo

 A posse do novo procurador-geral de Justiça está marcada para o dia 2 de maio.
A escolha de Francisco Berdeal para comandar o órgão significa a continuidade na gestão atual do MPES. Isso porque o promotor era o candidato apoiado pela atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade. Os dois outros nomes da lista tríplice eram considerados de "oposição", embora se colocassem oficialmente como candidatos independentes. 

Quem é o novo PGJ

Francisco Martínez Berdeal é promotor há 20 anos e especialista em repressão e prevenção ao desvio de recursos públicos. Foi dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do MPES e, além da atuação no gabinete da procuradora-geral de Justiça (PGJ), é o encarregado de proteção de dados do órgão. Tem especialização em Direito Processual Civil e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. Hoje é secretário-geral do Gabinete da atual PGJ.

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