Governador anuncia Berdeal como novo procurador-geral de Justiça do ES

Renato Casagrande e o promotor Francisco Berdeal, novo procurador-geral de Justiça Crédito: Reprodução/Twitter

Dr. Francisco Berdeal será o próximo Procurador-Geral de Justiça do Estado. Parabenizo aos procuradores Pedro Ivo e Maria Clara, que compuseram a lista tríplice. Juntos, seguiremos fortalecendo as instituições em nosso estado. pic.twitter.com/Pr0JPfmR1C — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 28, 2024

Berdeal ficou em segundo lugar na lista tríplice formada após a eleição do MPES, que aconteceu no último dia 22 de março. Ele teve 132 votos dos procuradores e promotores.

O promotor Pedro Ivo de Sousa, primeiro colocado na lista, teve 146 votos, e a promotora Maria Clara Mendonça Perim, 97 votos.

Embora haja tradição de que seja escolhido o membro mais votado pelos seus pares, o governador pode, por lei, optar por qualquer um dos nomes da lista tríplice. Casagrande tinha 15 dias para informar a decisão depois de receber formalmente a seleção, mas fez o anúncio após seis dias.

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A posse do novo procurador-geral de Justiça está marcada para o dia 2 de maio.

A escolha de Francisco Berdeal para comandar o órgão significa a continuidade na gestão atual do MPES. Isso porque o promotor era o candidato apoiado pela atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade. Os dois outros nomes da lista tríplice eram considerados de "oposição", embora se colocassem oficialmente como candidatos independentes.