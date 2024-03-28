Governador anuncia Berdeal como novo procurador-geral de Justiça do ES

Berdeal ficou em segundo lugar na lista tríplice formada após a eleição do MPES, que aconteceu no último dia 22 de março. Ele teve 132 votos dos procuradores e promotores.
O promotor Pedro Ivo de Sousa, primeiro colocado na lista, teve 146 votos, e a promotora Maria Clara Mendonça Perim, 97 votos.
Embora haja tradição de que seja escolhido o membro mais votado pelos seus pares, o governador pode, por lei, optar por qualquer um dos nomes da lista tríplice. Casagrande tinha 15 dias para informar a decisão depois de receber formalmente a seleção, mas fez o anúncio após seis dias.
A posse do novo procurador-geral de Justiça está marcada para o dia 2 de maio.
A escolha de Francisco Berdeal para comandar o órgão significa a continuidade na gestão atual do MPES. Isso porque o promotor era o candidato apoiado pela atual procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade. Os dois outros nomes da lista tríplice eram considerados de "oposição", embora se colocassem oficialmente como candidatos independentes.