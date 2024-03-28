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Promotor Francisco Berdeal será o novo procurador-geral de Justiça do ES

Ele teve o apoio da atual procuradora geral de justiça Luciana Andrade. Ele é promotor há 20 anos

Publicado em 28 de Março de 2024 às 18:01

Bruno Dalvi

Bruno Dalvi

Publicado em 

28 mar 2024 às 18:01
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Francisco Berdeal vai chefiar o MPES Crédito: Divulgação

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Após a publicação da reportagem de A Gazeta, que deu em primeira mão o nome do novo chefe do Ministério Público, o governador do Espírito Santo fez o anúncio do novo procurador-geral de Justiça publicamente. Veja mais informações neste link

O governador Renato Casagrande escolheu o novo chefe do Ministério Público do Espírito Santo. É o promotor Francisco Berdeal, que foi chamado ao Palácio Anchieta na tarde desta quinta-feira(28).
Ele foi o segundo mais votado pelos colegas na lista tríplice, que traz os três candidatos com o maior número de votos na eleição interna da categoria. A lei faculta ao governador escolher qualquer um deles, independente da posição na lista.
Francisco Berdeal teve o apoio da atual procuradora geral de justiça Luciana Andrade. Ele é promotor há 20 anos. A posse será dia 2 de maio e o mandato dura dois anos.

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