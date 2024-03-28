Promotor Francisco Berdeal será o novo procurador-geral de Justiça do ES

Francisco Berdeal vai chefiar o MPES Crédito: Divulgação

. Após a publicação da reportagem de A Gazeta, que deu em primeira mão o nome do novo chefe do Ministério Público, o governador do Espírito Santo fez o anúncio do novo procurador-geral de Justiça publicamente. Veja mais informações neste link

O governador Renato Casagrande escolheu o novo chefe do Ministério Público do Espírito Santo. É o promotor Francisco Berdeal, que foi chamado ao Palácio Anchieta na tarde desta quinta-feira(28).

Ele foi o segundo mais votado pelos colegas na lista tríplice, que traz os três candidatos com o maior número de votos na eleição interna da categoria. A lei faculta ao governador escolher qualquer um deles, independente da posição na lista.