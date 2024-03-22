A Justiça determinou nesta sexta-feira (22) o afastamento por seis meses do secretário de Saúde de Ibitirama, cidade da Região do Caparaó, no Espírito Santo. Fledson Dias Messias é suspeito de falsificar uma decisão judicial para que o município comprasse, com dinheiro público, cinco caixas de remédio de alto custo para um amigo dele, que era morador de outra cidade, segundo apuração do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

O remédio em questão é o Rybelsus, que tem como princípio ativo a semaglutida. Ele é conhecido como "Ozempic em cápsula", já que ambos os remédios foram estudados para tratamento de diabetes tipo 2, mas são atualmente usados principalmente para fins de emagrecimento.

Na mesma decisão, a juíza Graciene Pereira Pinto, da Vara de Ibitirama, proíbe que Fledson faça contato com qualquer servidor da Secretaria de Saúde da cidade e que se aproxime menos de 50 metros dos prédios da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal. Caso descumpra as determinações, o secretário pode ser preso.

Your browser does not support the audio element. Justiça afasta secretário de cidade do ES por suspeita de falsificar sentença

Segundo apuração do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Fledson teria pedido a uma servidora da secretaria que providenciasse a compra do medicamento a partir de uma suposta determinação judicial. O documento, contudo, continha diversos erros, que indicavam que seria falso.

Além disso, o homem que seria o beneficiário da compra do remédio não era nem sequer morador de Ibitirama. Como mostrou a investigação, ele era o pastor presidente de uma igreja evangélica em Cariacica. O secretário, que também era pastor na mesma congregação, tinha uma relação próxima com ele.

Fledson Dias Messias, pastor e secretário de Saúde de Ibitirama, é alvo de investigação do MPES Crédito: Acervo pessoal

Afastamento

A juíza aponta que há vários indícios de cometimento de crimes punidos, inclusive, com pena de prisão. Na decisão ela ressalta que, como secretário municipal, Fledson tinha o dever de zelar pelo correto uso do dinheiro público.

"O afastamento cautelar das funções públicas do Secretário Municipal de Saúde, ora representado se justifica, seja para evitar a continuidade das práticas delitivas, uma vez que nitidamente comprometido o regular exercício das funções do investigado, seja para resguardar a investigação em curso", escreveu.

Ao determinar o afastamento por 180 dias das funções de secretário, ela afirma que, caso fosse mantido no cargo, Fledson poderia atrapalhar as investigações, além de se manter em condição favorável de cometer as mesmas infrações, causando dano ainda maior ao patrimônio público.