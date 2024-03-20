PF realiza operação contra grupo que desviou dinheiro de prefeitura do ES

"A fraude citada ocorreu no início de 2021 (mês de maio). Quando foram detectadas movimentações de cunho duvidosos na conta da Prefeitura de Marilândia, todas as medidas de seguranças foram tomadas, inclusive, um valor que havia sido transferido foi bloqueado, porém, outros valores menores que já haviam sido transferidos para algumas contas de pessoas física, não obtiveram êxito de bloqueio. Sendo assim, a prefeitura tomou todas as medidas judiciais cabíveis, ingressando com ação objetivando a indenização das supostas fraudes em suas contas bancárias, tendo em vista, serem verbas da Secretaria Municipal de Educação. A referida ação teve reflexos positivos para o Município, com decisão favorável para o Município, detectando a fraude bancaria e condenando a instituição financeira a ressarcir o Município dos valores desviados, porém, tal decisão segue em fase de recurso. Os desdobramentos do caso estão em avanço, e os mandados de prisão dos prováveis responsáveis pela fraude foram emitidos nesta semana".

