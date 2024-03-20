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Mandados de busca e apreensão

PF realiza operação contra grupo que desviou dinheiro de prefeitura do ES

Mandados foram expedidos pela Justiça em Colatina e cumpridos em Brasília

Publicado em 20 de Março de 2024 às 09:08

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 mar 2024 às 09:08
Investigações tiveram início quando uma pessoa foi presa com inúmeros cartões de banco em Minas Gerais
Investigações tiveram início quando uma pessoa foi presa com inúmeros cartões de banco em Minas Gerais Crédito: Divulgação/PF
Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a Operação Périplo, com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em uma organização criminosa que realizou transferências e saques fraudulentos de valores de contas bancárias da Prefeitura de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. 
De acordo com a PF, os mandados foram expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Colatina e foram cumpridos na capital federal Brasília. Segundo a polícia, os dois alvos dos mandados não têm nem tiveram cargos na Prefeitura de Marilândia.
A investigação teve início com a prisão em flagrante, ocorrida em Minas Gerais, de uma pessoa com inúmeros cartões de terceiros, com anotação de senhas e outros objetos usados para a prática das fraudes e saque dos valores desviados.
Foi apurado pela PF que o grupo utilizava uma série de contas em nome de “laranjas” para efetivar as movimentações financeiras ilícitas proveniente dos valores desviados e da dissipação do dinheiro furtado.
A instituição informou que os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a mais 30 anos de reclusão.

O que diz a Prefeitura de Marilândia

Em nota, o município informou que a fraude ocorreu em maio de 2021, quando foram detectadas movimentações consideradas suspeitas, e que tomou medidas de segurança para bloquear os valores, porém outros menores já haviam sido transferidos para contas de pessoa física e não foi possível fazer o bloqueio dessas. Acrescentou, ainda, que entrou em ação para obter indenização das supostas fraudes, que eram verbas da Secretaria de Educação. 
O prefeito de Marilândia, Augusto Astori, ressaltou que o problema foi causado por um ataque hacker: "Um hacker invadiu a conta da prefeitura em 2021 e fez diversos saques da conta".

Nota da Prefeitura de Marilândia na íntegra:

"A fraude citada ocorreu no início de 2021 (mês de maio). Quando foram detectadas movimentações de cunho duvidosos na conta da Prefeitura de Marilândia, todas as medidas de seguranças foram tomadas, inclusive, um valor que havia sido transferido foi bloqueado, porém, outros valores menores que já haviam sido transferidos para algumas contas de pessoas física, não obtiveram êxito de bloqueio. Sendo assim, a prefeitura tomou todas as medidas judiciais cabíveis, ingressando com ação objetivando a indenização das supostas fraudes em suas contas bancárias, tendo em vista, serem verbas da Secretaria Municipal de Educação. A referida ação teve reflexos positivos para o Município, com decisão favorável para o Município, detectando a fraude bancaria e condenando a instituição financeira a ressarcir o Município dos valores desviados, porém, tal decisão segue em fase de recurso. Os desdobramentos do caso estão em avanço, e os mandados de prisão dos prováveis responsáveis pela fraude foram emitidos nesta semana".

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