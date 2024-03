PF faz megaoperação no ES para prender criminosos ligados à maior facção do RJ

Foco é cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária contra indivíduos envolvidos em tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de armas

A Polícia Federal realiza uma operação no Espírito Santo , na manhã desta terça-feira (19), contra criminosos supostamente associados ao Comando Vermelho (CV), maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O objetivo da ação é cumprir 18 mandados de busca e apreensão e 17 de prisão temporária, expedidos pela 4ª Vara Criminal de Vitória.

Os criminosos estariam envolvidos em tráfico interestadual de drogas e no comércio ilegal de armas de fogo.

A investigação teve início em julho de 2023 com a prisão em flagrante de um indivíduo de 30 anos, surpreendido durante fiscalização da Polícia Federal ao desembarcar de um ônibus vindo do Rio de Janeiro, transportando dois tabletes de maconha, 20 tabletes de pasta base de cocaína, uma pistola calibre .380, 1 carregador de pistola calibre .40, e 57 munições calibre .40.

Com a avanço das investigações, evidenciou-se a existência de uma rede criminosa voltada para o tráfico de drogas e o comércio ilegal de armas de fogo, entre os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

No cumprimento das medidas estão sendo empregados 150 policiais federais divididos em equipes de polícia judiciária e grupos de pronta intervenção policial, que contam com o apoio tático da Polícia Penal e Polícia Civil do Espírito Santo.