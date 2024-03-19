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Comportamento animal

Ataque: pitbull deve ser treinado e raça não tem culpa, diz adestrador

Segundo especialista, é importante que o tutor conheça bem o cachorro que tem em casa e o treine, caso tenha dificuldade de impor limites

Publicado em 19 de Março de 2024 às 10:01

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 mar 2024 às 10:01
Adestrador orientou sobre os cuidados com o comportamento animal em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta
Adestrador orientou sobre os cuidados com o comportamento animal em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta Crédito: Rodrigo Gomes
Após um pitbull atacar e matar o próprio tutor em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último domingo (17), ficou o questionamento: como evitar esse tipo de comportamento do cão? “Se o dono não passa controle, ele confunde educação com bater, esse é um grande problema”, disse o adestrador canino Reinaldo Carvalho, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta. Segundo o especialista, quem quer ter um cachorro em casa deve procurar por informações sobre o animal e treiná-lo.
Jeferson Gomes dos Santos, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelo pitbull e morreu na área de serviço da casa. Segundo vizinhos do homem em relatos para a reportagem da TV Gazeta Norte, em novembro do ano passado, ele havia sofrido um grave ferimento em uma orelha durante outro ataque. Os moradores contaram também que já viram o homem agredir o animal antes.
“As pessoas confundem muito corrigir com bater, e esse é o grande problema, porque se você está apanhando uma hora você vai revidar. Você acha que vai morrer, e se você acha que vai morrer você tem que se manter vivo. Na hora que o cão entra em luta, um cachorro com muito poder, com muita vontade de ganhar a luta, não vai ter juízo”, comentou Carvalho.
"Toda raça foi inventada com algum intuito, algum grupo de pessoas achava que aquele tipo de cão era perfeito para aquela função, hoje a gente não pensa nisso na hora que vai escolher o cão para botar no nosso quintal. Não pode deixar um cão poderoso desse sem adestramento"
Reinaldo Carvalho - Adestrador de cães
Não são apenas os cães grandes que precisam de adestramento, explica Carvalho. “Em todo caso que o dono não consegue dar limite ao seu cão, ele precisa de ajuda. E não precisa ser um cão grande. Às vezes um cão pequenininho precisa de limite”, afirmou.
A orientação dada pelo adestrador é obter conhecimento sobre as características dos animais. “Hoje em dia, nós temos muita chance de ter conhecimento sobre o comportamento do cão. Nós temos livros, nós temos internet que é fácil de achar comportamento, nós temos muita informação”, relatou.

Relembre o caso

Jeferson Gomes dos Santos
Jeferson Gomes dos Santos Crédito: Acervo pessoal
Consta no registro da PM que militares foram acionados para atender a ocorrência em apoio ao Corpo de Bombeiros. Familiares relataram para as equipes que, no momento do ataque, também estavam na residência a companheira de Jeferson – que está grávida, os três filhos menores do casal e uma idosa acamada. Todos saíram do local por questões de segurança. O cão depois ficou em uma área isolada em uma parte do quintal do imóvel.
Não foram divulgados relatos sobre como aconteceu e o que teria motivado o ataque do cachorro. Após o jovem ser atacado pelo cão, os filhos dele saíram de casa para pedir ajuda diante da situação. O corpo da vítima foi encontrado na área de serviço, já sem sinais de vida.

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