Ataque: pitbull deve ser treinado e raça não tem culpa, diz adestrador

Adestrador orientou sobre os cuidados com o comportamento animal em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta Crédito: Rodrigo Gomes

TV Gazeta. Segundo o especialista, quem quer ter um cachorro em casa deve procurar por informações sobre o animal e treiná-lo. Após um pitbull atacar e matar o próprio tutor em Linhares , no Norte do Espírito Santo , no último domingo (17), ficou o questionamento: como evitar esse tipo de comportamento do cão? “Se o dono não passa controle, ele confunde educação com bater, esse é um grande problema”, disse o adestrador canino Reinaldo Carvalho, em entrevista ao Bom Dia ES, da. Segundo o especialista, quem quer ter um cachorro em casa deve procurar por informações sobre o animal e treiná-lo.

TV Gazeta Norte, em novembro do ano passado, ele havia sofrido um grave ferimento em uma orelha durante outro ataque. Os Jeferson Gomes dos Santos, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos causados pelo pitbull e morreu na área de serviço da casa. Segundo vizinhos do homem em relatos para a reportagem da, em novembro do ano passado, ele havia sofrido um grave ferimento em uma orelha durante outro ataque. Os moradores contaram também que já viram o homem agredir o animal antes

“As pessoas confundem muito corrigir com bater, e esse é o grande problema, porque se você está apanhando uma hora você vai revidar. Você acha que vai morrer, e se você acha que vai morrer você tem que se manter vivo. Na hora que o cão entra em luta, um cachorro com muito poder, com muita vontade de ganhar a luta, não vai ter juízo”, comentou Carvalho.

"Toda raça foi inventada com algum intuito, algum grupo de pessoas achava que aquele tipo de cão era perfeito para aquela função, hoje a gente não pensa nisso na hora que vai escolher o cão para botar no nosso quintal. Não pode deixar um cão poderoso desse sem adestramento" Reinaldo Carvalho - Adestrador de cães

Não são apenas os cães grandes que precisam de adestramento, explica Carvalho. “Em todo caso que o dono não consegue dar limite ao seu cão, ele precisa de ajuda. E não precisa ser um cão grande. Às vezes um cão pequenininho precisa de limite”, afirmou.

A orientação dada pelo adestrador é obter conhecimento sobre as características dos animais. “Hoje em dia, nós temos muita chance de ter conhecimento sobre o comportamento do cão. Nós temos livros, nós temos internet que é fácil de achar comportamento, nós temos muita informação”, relatou.

Relembre o caso

Jeferson Gomes dos Santos Crédito: Acervo pessoal

Consta no registro da PM que militares foram acionados para atender a ocorrência em apoio ao Corpo de Bombeiros. Familiares relataram para as equipes que, no momento do ataque, também estavam na residência a companheira de Jeferson – que está grávida, os três filhos menores do casal e uma idosa acamada. Todos saíram do local por questões de segurança. O cão depois ficou em uma área isolada em uma parte do quintal do imóvel.