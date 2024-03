Estabelecimento clandestino

Operação apreende mais de 3 toneladas de alimentos impróprios em Linhares

Segundo a Polícia Civil, foram encontrados diversos produtos com embalagem rompida, outros sem rótulos, além de produtos com prazo de validade vencidos; apreensão ocorreu no bairro Aviso

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Mais de três mil quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos em um estabelecimento clandestino localizado no bairro Aviso, em Linhares, na última sexta-feira (15). A ação foi resultado de uma operação de fiscalização em comércios realizada pela Polícia Civil, em ação conjunta com a Força Tarefa, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) e a Secretaria Municipal de Agricultura do Município de Linhares.

Segundo a PC, durante a ação, foram encontrados no estabelecimento diversos produtos alimentícios com embalagens rompidas, outros sem rótulos, além de produtos com prazo de validade vencidos. Em imagens divulgadas pela corporação, é possível observar que a maioria dos alimentos era composta por embutidos, como mortadela e apresuntado.

"O responsável legal do estabelecimento foi autuado administrativamente pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) por manipular, industrializar ou comercializar produtos de origem animal sem inspeção sanitária oficial, sem condições mínimas de higiene adequadas ao fim que se destina, estando impróprio para consumo", comunicou a assessoria da Polícia Civil. Ainda segundo a corporação, o responsável também é investigado por crime contra a relação de consumo.

900 quilos apreendidos em Colatina

Além da apreensão realizada na última sexta-feira (15), no início do mês aproximadamente 900 quilos de produtos impróprios para consumo foram recolhidos em um supermercado do Grupo Casagrande, em Colatina, no Noroeste capixaba, durante uma ação do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES). Segundo o Procon, os alimentos foram apreendidos devido à falta de informações essenciais, como data de fabricação, validade e detalhes sobre o fracionamento.

Entre os produtos coletados pelos fiscais estavam linguiças, salsichas tipo hot-dog, bacon, presunto, mortadela, iogurte, entre outros. Também foram recolhidos produtos com data de validade vencida, produtos com difícil visualização da data de validade, produtos sem quaisquer informações da data de fabricação, validade e lote, produtos com lacre da embalagem rompido, produtos com embalagem amassada/danificada, produtos com a presença de insetos (larvas/brocas) e produtos com a presença de bolor/fungo.

