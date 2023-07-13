Dois açougues são interditados após fiscalização em Barra de São Francisco

A ação foi realizada em conjunto com o Procon de Barra de São Francisco e verificou que as peças de carne estavam expostas à sujeira, contaminação, que podem causar danos à saúde. Em um dos açougues, segundo a fiscalização, havia carne imprópria, suja com pedaços de capim e pelo e foi constatado que o abate do animal foi feito em local insalubre, sem higiene.