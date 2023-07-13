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Carne clandestina

Dois açougues são interditados após fiscalização em Barra de São Francisco

Cerca de 400 kg de carnes bovina e suína foram apreendidas pela Vigilância Sanitária Municipal após fiscalização, realizada em 31 açougues e supermercados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 jul 2023 às 11:04

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 11:04

Parte da carne apreendida em Barra de São Francisco
Parte da carne apreendida em Barra de São Francisco Crédito: Gustavo Souza
Cerca de 400 kg de carnes bovina e suína foram apreendidas pela Vigilância Sanitária de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (12), e dois açougues foram interditados. Segundo o órgão, produtos eram vendidos sem informações de procedência ou nota fiscal de origem e sem higiene necessária.
A ação foi realizada em conjunto com o Procon de Barra de São Francisco e verificou que as peças de carne estavam expostas à sujeira, contaminação, que podem causar danos à saúde. Em um dos açougues, segundo a fiscalização, havia carne imprópria, suja com pedaços de capim e pelo e foi constatado que o abate do animal foi feito em local insalubre, sem higiene.
Após a apreensão, os produtos serão encaminhados para a incineração em um frigorífico, informou a prefeitura. Foram fiscalizados 31 estabelecimentos, entre açougues e supermercados, e todos eles foram notificados por algum tipo de irregularidade. A falta mais comum é a falta de informação sobre a origem do alimento.

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