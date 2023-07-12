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E teve mais casos

Só nos primeiros 5 meses do ano, 12 latrocínios foram registrados no ES

Dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp); em dois dias, outras três mortes foram registradas na Grande Vitória

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 19:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2023 às 19:52
Só nos primeiros cinco meses deste ano, 12 latrocínios (roubos seguidos de morte) foram registrados no Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O número é ainda maior quando consideramos os últimos casos: entre a noite de domingo (9) e de segunda-feira (10), três pessoas foram assassinadas durante assaltos na Grande Vitória.
A primeira vítima dos últimos dias foi Alessandro Pereira da Silva, de 41 anos, morto no bairro Parque Gramado, em Cariacica, na noite de domingo. Ele estava indo a uma pizzaria com a companheira quando foi rendido por dois assaltantes.
Testemunhas relataram que os suspeitos chegaram em uma moto e exigiram que Alessandro entregasse o celular. Ele teria ficado nervoso e não entregou o aparelho para os criminosos, que atiraram contra o homem.
A vítima foi atingida por quatro disparos, sendo dois no abdômen, um no tórax e um na mão esquerda. Após o crime, os assaltantes pegaram o celular de Alessandro e fugiram para a Rodovia Leste-Oeste, que fica próximo ao local da ocorrência.

Ainda em Cariacica

Na noite de segunda-feira, no bairro Santo André, também em Cariacica, Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, morreu em uma tentativa de assalto. Ele estava acompanhado da sobrinha de 11 anos, filha do ex-prefeito Juninho, no momento do crime. Ela sofreu apenas ferimentos leves.
Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos
Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, foi morto a tiros em Cariacica Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
O crime aconteceu por volta das 19h. Testemunhas contaram que Carlos Alberto estava de moto quando dois assaltantes armados chegaram em outra moto e anunciaram o roubo.
A vítima teria resistido em entregar o veículo e foi baleada. Após o crime, os dois assaltantes fugiram. Na garupa da moto de Carlos Alberto estava sua sobrinha. Ela ficou machucada na testa, ao bater a cabeça no chão quando a moto caiu.
O ex-prefeito de Cariacica, Juninho, levou a filha para ser consultada em um hospital e disse ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que ela estava bem. Moradores contaram que Carlos Alberto morava há anos no bairro Santo André e que trabalhava como mototáxi.

Chinês assassinado

Cerca de uma hora depois, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, o comerciante Weiming Li, de 47 anos, foi assassinado durante um assalto
Imagens de segurança flagraram quando a vítima se aproximou do seu veículo enquanto falava ao telefone. Atrás do carro do comerciante havia outro automóvel, de onde saíram dois suspeitos e foram em direção da vítima. Um terceiro indivíduo, que esperava do lado de fora, também apareceu e se juntou à dupla.
Weiming Li tentou se defender de um dos assaltantes, mas foi surpreendido pelos outros dois indivíduos que saíram do carro. Ele caiu baleado no chão e os suspeitos fugiram. O veículo da vítima não foi levado.
O comerciante foi socorrido ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde recebeu atendimento, mas não resistiu e morreu. 
Os casos seguem sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e até o momento nenhum suspeito foi detido.

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