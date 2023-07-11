Ex-cunhado de ex-prefeito de Cariacica morre em tentativa de assalto

Ainda segundo apuração da reportagem, a vítima estava em uma motocicleta com a criança, quando dois assaltantes anunciaram o assalto. Testemunhas afirmaram que o condutor da moto não quis entregar o veículo, foi baleado e morreu no local.

Os militares localizaram ainda uma criança de 11 anos, que estava na garupa do veículo no momento do crime. Ela era sobrinha da vítima e disse que estava trafegando com o tio na via, quando foram abordados por dois suspeitos de moto – no entanto, o motociclista não parou de imediato. O indivíduo que estava na garupa da outra motocicleta efetuou um disparo de arma de fogo e atingiu a vítima.