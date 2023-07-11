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A tiros

Ex-cunhado de ex-prefeito de Cariacica morre em tentativa de assalto

Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, estava de moto e foi abordado por criminosos; na garupa da motocicleta estava uma menina de 11 anos, filha do ex-prefeito Juninho

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2023 às 21:32
Testemunhas afirmaram que a vítima não quis entregar a moto, foi baleada e morreu
Testemunhas afirmaram que a vítima não quis entregar a moto, foi baleada e morreu Crédito: Eduardo Dias
Um homem de 35 anos, identificado como Carlos Alberto Franco Júnior, morreu após uma tentativa de assalto na noite desta segunda-feira (10), no bairro Santo André, em Cariacica. O repórter da TV Gazeta Eduardo Dias esteve no local, e constatou que a vítima estava com uma sobrinha de 11 anos, filha do ex-prefeito Juninho, no momento do crime. Ela sofreu apenas ferimentos leves.
Ainda segundo apuração da reportagem, a vítima estava em uma motocicleta com a criança, quando dois assaltantes anunciaram o assalto. Testemunhas afirmaram que o condutor da moto não quis entregar o veículo, foi baleado e morreu no local.
Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos
Carlos Alberto Franco Júnior, de 35 anos, foi morto em uma tentativa de assalto em Cariacica Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
Segundo consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que havia um pessoa baleada no bairro Santo André, Cariacica. No local, a equipe encontrou um homem caído, sem sinais vitais, junto a uma motocicleta.
Os militares localizaram ainda uma criança de 11 anos, que estava na garupa do veículo no momento do crime. Ela era sobrinha da vítima e disse que estava trafegando com o tio na via, quando foram abordados por dois suspeitos de moto – no entanto, o motociclista não parou de imediato. O indivíduo que estava na garupa da outra motocicleta efetuou um disparo de arma de fogo e atingiu a vítima.
Polícia Civil também destacou que o caso foi registrado como latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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