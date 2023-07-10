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Teve o celular roubado

Homem é morto a caminho de pizzaria durante assalto em Cariacica

Alessandro Pereira da Silva, de 41 anos, estava indo jantar em uma pizzaria quando foi rendido por dois criminosos, que anunciaram o assalto, na noite de domingo (9), no bairro Parque Gramado

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 08:19

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

10 jul 2023 às 08:19
A vítima, que não teve o nome divulgado, estava indo para a pizzaria com a companheira, quando foi rendido por dois assaltantes.
A vítima, que não teve o nome divulgado, estava indo para a pizzaria com a companheira, quando foi rendido por dois assaltantes. Crédito: Divulgação/ Ronaldo Rodrigues
Um homem de 41 anos foi morto a tiros na noite de domingo (10) no bairro Parque Gramado, em Cariacica. A vítima, identificada como Alessandro Pereira da Silva, estava indo para uma pizzaria com a companheira quando foi rendido por dois assaltantes.
Segundo testemunhas, os suspeitos teriam chegado em uma moto e exigido que o homem entregasse o celular. Com a situação, a vítima teria ficado nervosa e não entregou o aparelho para os criminosos, que reagiram disparando contra o homem.
A vítima foi atingida por quatro disparos, sendo dois no abdômen, um no tórax e um na mão esquerda. Após atingirem o homem, os criminosos pegaram o celular e fugiram para a Rodovia Leste-Oeste, que fica próxima ao local do crime.
Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e, quando chegaram no local, encontraram Alessandro no chão. Após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foi constatado pelos profissionais que o homem morreu no local. 
A companheira do homem não se feriu durante o assalto e, junto com outros familiares, ficou no local para conversar com investigadores da Polícia Civil. O corpo de Alessandro foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e a Polícia Militar para saber mais informações sobre o crime. Quando houver retorno, a reportagem será atualizada.
*Com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta

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