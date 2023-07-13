Homem é baleado na cama enquanto dormia em Linhares

A PM informou que recebeu uma denúncia de que uma pessoa teria sido vítima de disparos e soube, depois, que o ferido já tinha sido levado para o Hospital Rio Doce, em Linhares. A mulher do homem contou aos militares que o casal estava dormindo no quarto e que havia uma janela entreaberta.

Ela disse aos policiais que um suspeito encapuzado apareceu e efetuou os tiros no espaço que tinha, sem entrar na casa. A vítima teve três perfurações na perna direita, uma na virilha, uma nas costas e um disparo atingiu a testa de raspão. A PM informou que, segundo o hospital, o homem está estável e sem risco de morte.