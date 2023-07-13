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Violência

Homem é baleado na cama enquanto dormia em Linhares

Mulher da vítima contou que a janela do quarto estava entreaberta e o suspeito, que estava encapuzado, aproveitou para atirar, na madrugada desta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 08:13

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

13 jul 2023 às 08:13
Um homem foi baleado enquanto dormia na madrugada desta quinta-feira (13) no residencial Jocafe, localizado no bairro Santa Cruz, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por seis disparos em diferentes partes do corpo e foi socorrida e levada para um hospital.
A PM informou que recebeu uma denúncia de que uma pessoa teria sido vítima de disparos e soube, depois, que o ferido já tinha sido levado para o Hospital Rio Doce, em Linhares. A mulher do homem contou aos militares que o casal estava dormindo no quarto e que havia uma janela entreaberta.
Sirene de polícia
Polícia foi até o Hospital Rio Doce para obter informações sobre o caso Crédito: Reprodução
Ela disse aos policiais que um suspeito encapuzado apareceu e efetuou os tiros no espaço que tinha, sem entrar na casa. A vítima teve três perfurações na perna direita, uma na virilha, uma nas costas e um disparo atingiu a testa de raspão. A PM informou que, segundo o hospital, o homem está estável e sem risco de morte.
A reportagem de A Gazeta solicitou informações à Polícia Civil sobre o caso, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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