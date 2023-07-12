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Três veículos

Motorista fica ferido em engavetamento triplo na BR 259 em João Neiva

Acidente envolveu um caminhão, um carro e um caminhão-baú, que seguiam de Colatina a João Neiva. Trânsito ficou em pare e siga por cerca de três horas

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 16:45

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jul 2023 às 16:45
O motorista de um carro ficou ferido em um engavetamento entre três veículos que aconteceu na altura do km 9 da BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã desta quarta-feira (12). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente também envolveu um caminhão e um caminhão-baú. A pista ficou em pare e siga até ser totalmente liberada, por volta das 15h.
A dinâmica da batida ainda não foi esclarecida pela PRF. Um caminhão maior estava na frente, um Ford Pampa no meio e o outro caminhão atrás, todos os veículos no sentido de Colatina a João Neiva. A picape ficou mais danificada, com a lataria contorcida.
A corporação informou que o condutor dela, que não foi identificado, sofreu lesões consideradas médias e foi socorrido para o Hospital São Camilo, em Aracruz. Não houve mais feridos.
O acidente aconteceu por volta das 11h45 e deixou o trânsito com interdição parcial, até que fossem feitas as retiradas dos veículos da via.

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