Jovem é assassinado e mulher fica ferida em ataque a tiros em Ecoporanga

Lucas Matheus, de 22 anos foi morto a tiros em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem de 22 anos foi assassinado e uma mulher de 45 ficou ferida durante um ataque a tiros no bairro Santa Mônica, em Ecoporanga , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar , Lucas Matheus Braz dos Santos tinha passagem pelo sistema prisional e morreu no local.

A PM informou que uma testemunha contou aos policiais que dois carros se aproximaram de Lucas e um suspeito desceu de um dos veículos e atirou contra o jovem. O indivíduo depois fugiu a pé e não foi localizado pelos militares.

Não há detalhes sobre as circunstâncias em que a mulher foi baleada, se ela era também um alvo dos suspeitos ou se foi atingida por bala perdida. Ela sofreu uma perfuração no braço esquerdo. A ferida era atendida por uma ambulância da Prefeitura de Ecoporanga e não há mais informações sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado para os familiares.