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Violência

Jovem é assassinado e mulher fica ferida em ataque a tiros em Ecoporanga

Segundo a PM, Lucas Matheus Braz dos Santos tinha passagem pelo sistema prisional e morreu no local; não foi informado se a mulher também era alvo dos suspeitos

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 12:28

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 jul 2023 às 12:28
Lucas Matheus tinha 22 anos
 Lucas Matheus, de 22 anos foi morto a tiros em Ecoporanga Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um jovem de 22 anos foi assassinado e uma mulher de 45 ficou ferida durante um ataque a tiros no bairro Santa Mônica, em Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar, Lucas Matheus Braz dos Santos tinha passagem pelo sistema prisional e morreu no local.
A PM informou que uma testemunha contou aos policiais que dois carros se aproximaram de Lucas e um suspeito desceu de um dos veículos e atirou contra o jovem. O indivíduo depois fugiu a pé e não foi localizado pelos militares.
Não há detalhes sobre as circunstâncias em que a mulher foi baleada, se ela era também um alvo dos suspeitos ou se foi atingida por bala perdida. Ela sofreu uma perfuração no braço esquerdo. A ferida era atendida por uma ambulância da Prefeitura de Ecoporanga e não há mais informações sobre o estado de saúde dela.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Ecoporanga e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e depois liberado para os familiares.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, ressaltou a Polícia Civil.

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