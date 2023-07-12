Aluno com faca entra em luta com professor em escola de Cachoeiro

Um aluno de uma escola estadual no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, levou uma faca para a escola na manhã desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava em surto e entrou em luta corporal com um professor, mas acabou contido e ninguém se feriu.
A PM informou que, inicialmente, o chamado informava que o aluno armado teria ferido uma pessoa, mas, no local, a informação apurada pelos militares foi de que ninguém havia se machucado.
O adolescente disse à Polícia Militar que se encontrava em surto e armado com uma faca. Após entrar em luta corporal com um professor da unidade, ele foi contido por funcionários da escola. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou, por nota, que, conforme a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, a equipe escolar conteve o aluno e, de imediato, acionou a família do estudante e a Polícia Militar. O Samu o encaminhou para atendimento médico por estar em uma situação característica a um surto.
A Superintendência Regional afirmou ainda que a unidade de ensino tomou as medidas conforme o Regimento Comum das Escolas.