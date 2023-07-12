Em surto

Aluno com faca entra em luta com professor em escola de Cachoeiro

Caso aconteceu em uma escola estadual no bairro Jardim América; na manhã desta quarta-feira (12); Policiais foram informados de que o estudante estaria em surto

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 13:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jul 2023 às 13:29
Aluno com faca entra em luta com professor em escola de Cachoeiro
Aluno com faca entra em luta com professor em escola de Cachoeiro Crédito: Leitor| A Gazeta
Um aluno de uma escola estadual no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, levou uma faca para a escola na manhã desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava em surto e entrou em luta corporal com um professor, mas acabou contido e ninguém se feriu.
A PM informou que, inicialmente, o chamado informava que o aluno armado teria ferido uma pessoa, mas, no local, a informação apurada pelos militares foi de que ninguém havia se machucado.
O adolescente disse à Polícia Militar que se encontrava em surto e armado com uma faca. Após entrar em luta corporal com um professor da unidade, ele foi contido por funcionários da escola. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) informou, por nota, que, conforme a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, a equipe escolar conteve o aluno e, de imediato, acionou a família do estudante e a Polícia Militar. O Samu o encaminhou para atendimento médico por estar em uma situação característica a um surto.
A Superintendência Regional afirmou ainda que a unidade de ensino tomou as medidas conforme o Regimento Comum das Escolas.

