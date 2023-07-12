Idoso condenado por estupro é preso suspeito de abusar de criança em Linhares

Polícia iniciou a ação ainda durante a madrugada, em Linhares Crédito: Divulgação/PCES

Um homem de 79 anos, condenado por estupro, foi preso suspeito de abusar de uma menina de 8 anos em Linhares , no Norte do Espírito Santo . A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira (12). Segundo a Polícia Civil , o indivíduo foi condenado pelo mesmo tipo de crime em 2016, e por decisão judicial, estava em pena domiciliar e teria voltado a cometer o estupro.

Segundo o delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares, responsável pela ação policial, o suspeito era tido como um avô de consideração da vítima. Ele passou a ser investigado quando professores da escola perceberam mudanças no comportamento da criança e alertaram o Conselho Tutelar de Linhares.

O caso chegou até a Polícia Civil no final da semana passada e a Justiça expediu o mandado de prisão contra o homem na terça-feira (11). Após preso, ele foi interrogado e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. Este é o 47º suspeito de estupro preso na região das cidades de Linhares, Sooretama e Rio Bananal.

A Polícia Civil não deu mais informações sobre como o crime aconteceu. O nome do homem e o bairro onde o fato ocorreu não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

Adolescente apreendido na mesma ação

Na mesma ação, a Polícia Civil apreendeu, também na manhã desta quarta-feira, um adolescente de 17 anos, identificado como autor do último homicídio que aconteceu no bairro Interlagos, no sábado (8), quando Jhon Walace de Assis Geraldino, de 21 anos, foi assassinado. O suspeito confessou o crime para os policiais e disse que tinha sido ameaçado pela vítima antes. Com ele, a corporação encontrou a arma utilizada no crime.