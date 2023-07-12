Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Massa de ar frio

Vem mais frio: temperaturas no ES vão voltar a cair no fim de semana

Com a passagem de uma massa de ar frio no território capixaba, as temperaturas caem a partir de sábado (15) no Espírito Santo e não devem passar dos 24 °C em Vitória

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 10:23

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 jul 2023 às 10:23
Canteiro de lavandas às margens da BR 262, em Domingos Martins
Canteiro de lavandas às margens da BR 262, em Domingos Martins Crédito: Fernando Madeira
Além de um ciclone extratropical que deve provocar ventos fortes no Espírito Santo a partir de quinta-feira (13), uma massa de ar frio também deve passar pelo Estado, fazendo com que as temperaturas voltem a cair no território capixaba no próximo fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Os últimos dias no Espírito Santo foram marcados por sol e máximas acima dos 30 °C. A previsão do Inmet mostra que os índices dos termômetros só devem abaixar a partir de sábado (15), com a passagem da massa de ar frio que atuará rapidamente. Em Vitória, a temperatura não deve passar dos 24 °C.
Além do Espírito Santo, deve haver declínio de temperatura em São PauloMinas Gerais e no Rio de Janeiro
A Marinha do Brasil já havia informado que o ciclone extratropical pode trazer ventos de até 74h/h no Espírito Santo. Na mesma linha, o Inmet destaca que a intensificação dos ventos com rajadas serão mais significativas, entre 60/80 km/h, no litoral fluminense, capixaba, paulista, além do Sul e Zona da Mata de Minas Gerais até sexta-feira (14). 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Inmet Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados