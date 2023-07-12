Vem mais frio: temperaturas no ES vão voltar a cair no fim de semana

Os últimos dias no Espírito Santo foram marcados por sol e máximas acima dos 30 °C. A previsão do Inmet mostra que os índices dos termômetros só devem abaixar a partir de sábado (15), com a passagem da massa de ar frio que atuará rapidamente. Em Vitória, a temperatura não deve passar dos 24 °C.

A Marinha do Brasil já havia informado que o ciclone extratropical pode trazer ventos de até 74h/h no Espírito Santo. Na mesma linha, o Inmet destaca que a intensificação dos ventos com rajadas serão mais significativas, entre 60/80 km/h, no litoral fluminense, capixaba, paulista, além do Sul e Zona da Mata de Minas Gerais até sexta-feira (14).