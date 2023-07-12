Ciclone extratropical vai provocar ventos de até 74 km/h entre SP e ES

Um ciclone extratropical deve afetar a faixa litorânea entre São Paulo e o Espírito Santo, a partir da manhã de quinta-feira (13) até sexta-feira (14). A previsão é de ventos fortes e mar agitado nos próximos dias no litoral capixaba.
Segundo a Marinha do Brasil, esse sistema vai afetar o trecho litorâneo entre as cidades de São Sebastião (SP) e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, com ventos de direção noroeste a sudoeste, rodando para sudoeste a sul, com intensidade de até 74 km/h (40 nós).
O ciclone ainda pode provocar ressaca na faixa litorânea entre Santa Catarina e do Rio de Janeiro, de Laguna (SC) a Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de direção sudoeste a sudeste e altura de até 4,0 metros, da noite de quinta-feira (13) até a manhã de sábado (15).
A Marinha alerta que os navegantes consultem informações sobre a velocidade dos ventos antes de irem ao mar, seja para pesca ou esporte.