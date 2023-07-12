Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta da Marinha

Ciclone extratropical vai provocar ventos de até 74 km/h entre SP e ES

Sistema vai afetar o trecho litorâneo entre as cidades de São Sebastião (SP) e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, até sexta-feira (14)

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 06:50

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 jul 2023 às 06:50
Ciclone provoca ventos fortes e ressaca no mar.
Praia de Itaparica em dia de mar agitado e ventos fortes Crédito: Vitor Jubini
Um ciclone extratropical deve afetar a faixa litorânea entre São Paulo e o Espírito Santo, a partir da manhã de quinta-feira (13) até sexta-feira (14). A previsão é de ventos fortes e mar agitado nos próximos dias no litoral capixaba. 
Segundo a Marinha do Brasil, esse sistema vai afetar o trecho litorâneo entre as cidades de São Sebastião (SP) e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, com ventos de direção noroeste a sudoeste, rodando para sudoeste a sul, com intensidade de até 74 km/h (40 nós). 
O ciclone ainda pode provocar ressaca na faixa litorânea entre Santa Catarina e do Rio de Janeiro, de Laguna (SC) a Campos dos Goytacazes (RJ), com ondas de direção sudoeste a sudeste e altura de até 4,0 metros, da noite de quinta-feira (13) até a manhã de sábado (15). 
A Marinha alerta que os navegantes consultem informações sobre a velocidade dos ventos antes de irem ao mar, seja para pesca ou esporte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima espírito santo Previsão do Tempo São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados