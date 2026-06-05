Capixaba representará o Brasil em conferência da ONU

O Espírito Santo terá voz em um dos mais importantes fóruns internacionais voltados à inclusão e aos direitos humanos. O diretor social da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), Vanderson Gaburo, integrará a delegação brasileira na 19ª Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP19), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), entre os dias 9 e 11 de junho, em Nova York (EUA).
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Além de representar o movimento apaeano capixaba, Gaburo atua como primeiro diretor-secretário da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) e participará das discussões que marcam os 20 anos da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Na conferência, ele apresentará uma experiência pioneira desenvolvida no Espírito Santo pela Apae de Aracruz, que aproximou os serviços especializados da rede Apae das comunidades indígenas, ampliando o acesso de pessoas com deficiência e suas famílias ao atendimento e à inclusão.
Hoje, essa experiência se consolida como referência nacional na promoção dos direitos das pessoas indígenas com deficiência em territórios tradicionais
Vanderson Gaburo Sobre o projeto da Apae da Aracruz
Também compartilhará os resultados e desdobramentos do seminário realizado em 2025, que promoveu um diálogo inédito entre saberes tradicionais e políticas públicas inclusivas, tornando-se um marco nacional na discussão sobre a realidade das pessoas indígenas com deficiência.
“A iniciativa abriu caminho para novas ações de acolhimento, atendimento e inclusão, além de dar visibilidade a uma realidade ainda pouco debatida no Brasil e no mundo”, destaca Gaburo.
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