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Coluna Leonel Ximenes

Capixaba representará o Brasil em conferência da ONU

No evento em Nova York (EUA), ele apresentará uma experiência pioneira desenvolvida no Espírito Santo pela Apae de Aracruz

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 14:00

Públicado em 

05 jun 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vanderson Gaburo na COSP 2025 na ONU
Vanderson Gaburo, diretor social da Federação das Apaes do ES, na COSP 2025 na ONU Divulgação

O Espírito Santo terá voz em um dos mais importantes fóruns internacionais voltados à inclusão e aos direitos humanos. O diretor social da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES), Vanderson Gaburo, integrará a delegação brasileira na 19ª Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP19), promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), entre os dias 9 e 11 de junho, em Nova York (EUA).


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Além de representar o movimento apaeano capixaba, Gaburo atua como primeiro diretor-secretário da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) e participará das discussões que marcam os 20 anos da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.


Na conferência, ele apresentará uma experiência pioneira desenvolvida no Espírito Santo pela Apae de Aracruz, que aproximou os serviços especializados da rede Apae das comunidades indígenas, ampliando o acesso de pessoas com deficiência e suas famílias ao atendimento e à inclusão.

Hoje, essa experiência se consolida como referência nacional na promoção dos direitos das pessoas indígenas com deficiência em territórios tradicionais

Vanderson Gaburo Sobre o projeto da Apae da Aracruz

Também compartilhará os resultados e desdobramentos do seminário realizado em 2025, que promoveu um diálogo inédito entre saberes tradicionais e políticas públicas inclusivas, tornando-se um marco nacional na discussão sobre a realidade das pessoas indígenas com deficiência.


“A iniciativa abriu caminho para novas ações de acolhimento, atendimento e inclusão, além de dar visibilidade a uma realidade ainda pouco debatida no Brasil e no mundo”, destaca Gaburo.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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