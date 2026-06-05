Vila Velha e o desafio de transformar oportunidades em desenvolvimento

Toda cidade que cresce enfrenta também desafios proporcionais ao seu avanço. Mobilidade urbana, qualificação profissional, infraestrutura, modernização administrativa e organização territorial são temas que precisam caminhar no mesmo ritmo dos investimentos. Sem esse equilíbrio, o crescimento perde eficiência e deixa de gerar benefícios duradouros para a sociedade.





É justamente nesse ponto que o papel do associativismo empresarial ganha relevância.

As entidades empresariais não existem apenas para representar setores econômicos. Elas cumprem uma função estratégica ao criar pontes entre empresários, poder público, instituições e sociedade civil, ajudando a transformar demandas em agendas estruturadas de desenvolvimento.





Em Vila Velha, esse movimento vem ganhando força a partir de uma percepção cada vez mais clara: cidades competitivas são aquelas capazes de integrar vocações econômicas, estimular inovação e promover ambientes favoráveis para quem empreende, investe e gera emprego.





Não se trata de pensar apenas o presente. Trata-se de discutir qual cidade queremos construir nos próximos anos.