Segredo de justiça: o que significa quando é aplicado em processos

O nome de Mariana Laranja tomou conta dos noticiários capixabas nas últimas semanas. A dentista de Vila Velha foi indiciada pela Polícia Civil por lesão corporal culposa após três pacientes relatarem deformidades e cicatrizes permanentes decorrentes de procedimentos de minilifting facial em sua clínica.
O sobrinho dela, Nathan Laranja, foi indiciado no mesmo inquérito. O Ministério Público confirmou que acompanha o caso mas não deu detalhes. O motivo: o processo tramita sob sigilo judicial.
A informação gerou uma dúvida legítima: o que é o "segredo de justiça"? Quando ele se aplica? E por que um caso que todo mundo já conhece ainda pode ser sigiloso?
Na fase de inquérito, o sigilo é a regra
O inquérito policial é a etapa de investigação que antecede qualquer processo na Justiça. Nessa fase, o sigilo é a regra (e por boas razões). A mais conhecida é evitar que o investigado fique sabendo das diligências em andamento e tente atrapalhar a apuração.
Mas não é a única: o sigilo também protege testemunhas em situação de vulnerabilidade, preserva a identidade de vítimas que ainda não decidiram se querem aparecer publicamente, e impede que informações incompletas causem dano irreparável à imagem de alguém que, no fim, pode nem ser formalmente acusado.
Isso não significa que os investigados ficam no escuro. O STF garantiu que o advogado tem direito de acessar as provas já registradas nos autos, mesmo que o inquérito seja sigiloso. O sigilo vale para terceiros, não para a defesa.
No processo judicial, a publicidade é a regra — com exceções
Quando o inquérito chega ao Ministério Público e se transforma em ação penal, a lógica muda: agora a publicidade é que prevalece. A Constituição determina que os julgamentos do Poder Judiciário sejam públicos. O segredo de justiça, nessa fase, precisa ser determinado pelo juiz e depende de uma justificativa concreta.
A lei prevê situações em que o sigilo é obrigatório: processos que envolvam menores de idade, crimes contra a dignidade sexual, ou dados médicos e financeiros das partes. Há também casos em que o juiz pode decretar o sigilo conforme a situação, como quando a exposição pública puder causar dano desproporcional à intimidade de alguém ou colocar em risco testemunhas.
Em resumo: casamento, divórcio, guarda de filhos, adoção e processos com informações sensíveis de saúde ou de finanças costumam tramitar em segredo. Já crimes comuns, como furto, lesão corporal, fraude, em geral são públicos.
E no caso da Dra. Mariana, haveria segredo de justiça no processo?
Lesão corporal culposa não é crime que exija sigilo por si só. Se o caso virar ação penal, a tendência é que o processo seja público. Mas há um detalhe relevante: os autos provavelmente contêm imagens de sequelas, dados de saúde das pacientes e a identidade de vítimas que até agora preferiram não se identificar. Nesses casos, o juiz pode determinar sigilo parcial restringindo o acesso a determinadas peças, sem tornar o processo todo sigiloso.
O segredo não impede a imprensa — e indiciamento não é condenação
O sigilo judicial não proíbe que o caso seja noticiado. O que ele restringe é o acesso direto às peças do processo por quem não é parte. Essa distinção gerou um impasse no próprio caso: a defesa obteve uma decisão judicial que determinou alterações em reportagens, mas a medida foi contestada no STF pela Rede Gazeta, que alegou censura, que é vedada pela Constituição.
Vale o lembrete final: o indiciamento é apenas o começo. O Ministério Público pode oferecer denúncia ou arquivar o caso. A condenação depende de um processo completo, com direito à defesa. A presunção de inocência vale até o fim e o segredo de justiça, em qualquer fase, existe para proteger esse equilíbrio.