Segredo de justiça: o que significa quando é aplicado em processos

O nome de Mariana Laranja tomou conta dos noticiários capixabas nas últimas semanas. A dentista de Vila Velha foi indiciada pela Polícia Civil por lesão corporal culposa após três pacientes relatarem deformidades e cicatrizes permanentes decorrentes de procedimentos de minilifting facial em sua clínica.





O sobrinho dela, Nathan Laranja, foi indiciado no mesmo inquérito. O Ministério Público confirmou que acompanha o caso mas não deu detalhes. O motivo: o processo tramita sob sigilo judicial.





A informação gerou uma dúvida legítima: o que é o "segredo de justiça"? Quando ele se aplica? E por que um caso que todo mundo já conhece ainda pode ser sigiloso?