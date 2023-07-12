PM é preso em operação da PF contra tráfico de drogas sintéticas no ES

Operação Black Lança, em que são cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão. A corporação investiga o tráfico de drogas no Um policial militar foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (12), durante a, em que são cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão. A corporação investiga o tráfico de drogas no Espírito Santo , em especial de substâncias sintéticas, como ecstasy, MDMA, black lança e GHB. Segundo a PF, os compradores dos entorpecentes eram frequentadores de festas rave na região da Grande Vitória

O policial militar preso não ofereceu resistência no momento da abordagem. O nome dele não foi divulgado, mas a PF afirmou que ele é suspeito de revender drogas apreendidas.

As drogas que eram vendidas:

Ecstasy

MDMA

Black lança (diclorometano)

GHB (Ácido gama-hidroxibutírico)

Cocaína

Maconha

Skank

Haxixe



Segundo a Polícia Federal, estão sendo cumpridos, na manhã desta quarta-feira, 10 mandados de prisão temporária e 11 mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados nas cidades de Vila Velha, Cariacica e Colatina.

O inquérito policial foi instaurado para investigar uma estrutura classificada pela PF como "criminosa" que seria destinada ao tráfico de drogas no Estado, sobretudo em Vila Velha. Diversos fornecedores de drogas sintéticas foram identificados. Conforme apurado pela polícia, os investigados comercializavam cocaína, maconha, skank e haxixe, mas tinham como foco as drogas sintéticas.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A condenação pode chegar a 25 anos de prisão.

Operação Black Lança, da Polícia Federal

A Polícia Federal não deu mais detalhes sobre o cumprimento dos mandados. Uma coletiva de imprensa será realizada no fim da manhã desta quarta-feira, na sede da Polícia Federal.

Investigação começou após prisão de capixabas no Catar, segundo a PF

A Operação Black Lança é um desdobramento investigativo da Operação Catar, deflagrada pela PF em outubro de 2022. Na época, a apuração era sobre a atuação de um grupo organizado que atuava com tráfico internacional de entorpecentes por meio do recrutamento de jovens para transportarem drogas sintéticas para países europeus.

Hosana Martinelli Porpino e Iaonis José Goobl Alavrenta foram presos ao entrar com cocaína no Catar Crédito: Reprodução/TV Gazeta