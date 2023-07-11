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Cumprimento de mandados

PF mira suspeitos de caçar animais silvestres na Reserva de Sooretama

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Linhares na manhã desta terça-feira (11), para reprimir a caça armada, com finalidade comercial, na Reserva Biológica

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2023 às 09:00
Polícia Federal
Movimentação em frente à sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (11), ação para cumprir dois mandados de busca e apreensão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, com objetivo de reprimir a caça com uso de armas no interior e no entorno da Reserva Biológica de Sooretama.
Segundo a PF, os suspeitos não foram presos e responderão ao inquérito em liberdade. Eles serão investigados por matar, perseguir ou caçar animais da fauna silvestre, seja com armas de uso permitido ou de uso restrito, de forma repetida.
A área onde era feita a caça é de preservação ambiental e os crimes aconteciam durante a noite, o que pode aumentar a pena, que pode chegar até três anos de detenção e multa.
Não foram fornecidos mais detalhes sobre os suspeitos, nem sobre o modo de operação da dupla.

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