PF mira suspeitos de caçar animais silvestres na Reserva de Sooretama

Movimentação em frente à sede da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Polícia Federal realiza, na manhã desta terça-feira (11), ação para cumprir dois mandados de busca e apreensão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, com objetivo de reprimir a caça com uso de armas no interior e no entorno da Reserva Biológica de Sooretama.

Segundo a PF, os suspeitos não foram presos e responderão ao inquérito em liberdade. Eles serão investigados por matar, perseguir ou caçar animais da fauna silvestre, seja com armas de uso permitido ou de uso restrito, de forma repetida.

A área onde era feita a caça é de preservação ambiental e os crimes aconteciam durante a noite, o que pode aumentar a pena, que pode chegar até três anos de detenção e multa.