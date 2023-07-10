Tio e sobrinho são presos suspeitos de roubo de sacas de café em Aracruz

Delegacia de Aracruz Crédito: Governo do ES

Tio e sobrinho foram presos suspeitos de envolvimento em roubos na colheita de café durante a Operação Aroma em Aracruz , no Norte do Espírito Santo . Eles tinham mandados de prisão em aberto e se apresentaram à delegacia do município na última quinta-feira (6). A dupla já foi encaminhada para o presídio. Os nomes não foram divulgados para não prejudicar as investigações, de acordo com a Polícia Civil

crime aconteceu em abril de 2021, em uma fazenda no distrito de Jacupemba, em Aracruz , quando foram roubadas 57 sacas de café, prontas para a comercialização, além de maquinário agrícola, moto e celulares das vítimas. Ao todo, 10 pessoas foram mantidas reféns na propriedade rural. Segundo as investigações da Polícia Civil, foi formado um grupo com oito pessoas, que praticaram o assalto.

Todo o grão, avaliado em cerca de R$ 23 mil, foi vendido pelo grupo e depois encontrado pela polícia. Segundo o delegado Leandro Sperandio, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), em Aracruz, o lucro do roubo estava depositado na conta bancária do tio, que junto do sobrinho são responsáveis pela organização do crime.

“Eles tentaram apresentar um álibi, mas as provas coletadas refutam a tese apresentada. Sabemos que a dupla é responsável por organizar o delito, tendo sido provado, inclusive, que o lucro do roubo foi depositado na conta bancária de um deles”, detalhou o delegado.

Sperandio conta como os dois atuaram no crime. “O tio tinha dinheiro na conta e era um cara mais próximo dos autores da outra parte da quadrilha, de quem cometeu o assalto, de quem abordou a vítima. Provavelmente, ele organizou essa parte. O sobrinho foi quem preparou a parte logística, com o caminhão, o motorista e um carregador para colocar a carga no veículo”, explicou o delegado.