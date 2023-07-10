Homem é encontrado morto dentro de carro após acidente na Serra

Um homem de 63 anos foi encontrado morto dentro de um carro após um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira (10) no bairro Serra Dourada I, na Serra.
De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a vítima era quem conduzia o veículo e não usava cinto de segurança quando o carro bateu em um barranco. Dentro do automóvel havia uma garrafa de cerveja, completou a PM. Ainda segundo a corporação, o Samu/192 já estava no local quando os militares chegaram.
Considerando a informação da PM e o fato de o homem, identificado como motorista, estar sentado no banco traseiro, a reportagem questionou se havia alguém além da vítima dentro do carro na hora do acidente, e como a vítima foi parar na parte de trás. A Gazeta também perguntou se foi constatada ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. As perguntas citadas acima, porém, não foram respondidas.
Procurada, a Polícia Civil informou que a perícia foi acionada no início da madrugada desta segunda-feira (10), por volta das 2h30, para uma ocorrência de colisão/choque na Avenida Porto Dourado, na altura do bairro Serra Dourada I. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.