Homem é encontrado morto dentro de carro após acidente na Serra

Considerando a informação da PM e o fato de o homem, identificado como motorista, estar sentado no banco traseiro, a reportagem questionou se havia alguém além da vítima dentro do carro na hora do acidente, e como a vítima foi parar na parte de trás. A Gazeta também perguntou se foi constatada ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. As perguntas citadas acima, porém, não foram respondidas.