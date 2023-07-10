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Nova Brasília

Três homens são baleados por criminosos durante perseguição em Cariacica

Uma das vítimas, de 28 anos, era o alvo de dois suspeitos em uma moto que chegaram atirando na tarde deste domingo (9); as outras vítimas teriam sido atingidas durante a perseguição

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 10:59

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

10 jul 2023 às 10:59
DHPP
Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica, onde o caso será investigado Crédito: Carlos Alberto Silva
Três homens foram baleados na tarde deste domingo (9) no bairro Nova Brasília, em Cariacica. Dois suspeitos teriam chegado em uma moto e disparado contra uma das vítimas, de 28 anos.
Ao perceber que era alvo dos tiros, o homem teria começado a correr na direção do ponto final do bairro na tentativa de fugir dos criminosos, que continuaram a atirar enquanto seguiam a vítima. Durante a perseguição, mais dois homens foram atingidos.
Após o ataque, os três homens procuraram atendimento médico no Pronto Atendimento de Alto Lage, o PA do Trevo, onde receberam os primeiros socorros e, posteriormente, foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os outros dois homens, de 32 anos e 42 anos, foram atingidos no pescoço e nas nádegas, respectivamente.
Para os policiais militares, populares contaram que a motivação do crime seria um homicídio que ocorreu há cinco meses na praça de Nova Brasília.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.
A PC ressalta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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