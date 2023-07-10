Três homens são baleados por criminosos durante perseguição em Cariacica

Fachada da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cariacica, onde o caso será investigado Crédito: Carlos Alberto Silva

Três homens foram baleados na tarde deste domingo (9) no bairro Nova Brasília, em Cariacica. Dois suspeitos teriam chegado em uma moto e disparado contra uma das vítimas, de 28 anos.

Ao perceber que era alvo dos tiros, o homem teria começado a correr na direção do ponto final do bairro na tentativa de fugir dos criminosos, que continuaram a atirar enquanto seguiam a vítima. Durante a perseguição, mais dois homens foram atingidos.

Após o ataque, os três homens procuraram atendimento médico no Pronto Atendimento de Alto Lage, o PA do Trevo, onde receberam os primeiros socorros e, posteriormente, foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os outros dois homens, de 32 anos e 42 anos, foram atingidos no pescoço e nas nádegas, respectivamente.

Para os policiais militares, populares contaram que a motivação do crime seria um homicídio que ocorreu há cinco meses na praça de Nova Brasília.

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido.