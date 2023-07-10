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Noroeste do ES

Jovem é morto a tiros dentro de bar em São Domingos do Norte

Vítima tinha 23 anos. Policiais receberam informações sobre quem seria o autor do crime e realizaram buscas, mas o suspeito não foi localizado

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 10:50

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 jul 2023 às 10:50
Caso aconteceu na noite de domingo, em São Domingos do Norte
Caso aconteceu na noite de domingo, em São Domingos do Norte Crédito: Reprodução
Um jovem, de 23 anos, foi morto a tiros em um bar na localidade de Córrego Dummer, na zona rural de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (9). A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Werlis Paixão Vieira. O corpo dele estava em meio a mesas de sinuca.
Quando a PM chegou ao local, verificou que a vítima já estava sem vida. A proprietária do estabelecimento contou aos militares que, por volta das 19h, ouviu o barulho de vários disparos, porém, não reconheceu quem seria o autor. Testemunhas disseram que conheciam o autor dos tiros, mas não relataram saber da possível motivação do crime.
Os policiais fizeram buscas para tentar localizar o suspeito, mas não conseguiram encontrá-lo.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. A corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", afirmou a PC.

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