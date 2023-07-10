Homem morre e jovem fica ferido em acidente entre moto e caminhão em Colatina

Acidente aconteceu durante a noite, na ES 341, em Colatina Crédito: Reprodução

Um homem morreu e um jovem ficou gravemente ferido após a moto em que eles estavam bater de frente em um caminhão estacionado às margens da rodovia ES 341, na altura da localidade de Frechiani, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na noite de domingo (10). De acordo com a Polícia Militar , a vítima que morreu foi identificada como Edimilson Alves da Silva, 42 anos.

A PM informou que, aparentemente, a moto perdeu o controle em uma curva e atingiu o outro veículo, que estava parado e desligado. O motorista do caminhão, que não se feriu, contou que estava esperando por um vigilante de uma empresa de engenharia, que iria pegar carona, no acostamento da estrada.

Após a batida de frente, a moto começou a pegar fogo e as chamas também atingiram o condutor e o jovem, de 19 anos, na garupa. O motorista e o vigilante conseguiram extinguir o incêndio utilizando terra e depois acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Segundo a PM, devido aos ferimentos sofridos pelo carona, não foi possível ter a versão dele sobre o acidente. Ele foi levado para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Não há mais informações sobre o quadro de saúde do homem.

O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, que indicou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina para prestar esclarecimentos.

Acidente durante fuga

Em outra ocorrência envolvendo moto em Colatina, policiais militares perseguiram, na tarde de domingo (9), no bairro São Silvano, um homem que pilotava uma motocicleta roubada. O suspeito acabou batendo em um caminhão da Prefeitura e foi preso. A moto foi recuperada.

Embriagado e sem CNH

Em um outro ocorrência, no bairro São Pedro, um carro bateu em uma moto, na noite de sábado (8). O motociclista sofreu lesões e precisou ser socorrido. A PM verificou que o motorista do carro não tinha carteira nacional de habilitação (CNH) e ainda que estava embriagado e com o licenciamento atrasado.