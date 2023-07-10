Semana começa com frente fria tímida e sol vai predominar no ES

Dia ensolarado na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Na segunda-feira (10), os ventos associados a passagem dessa frente fria no litoral contribuem para o aumento das nuvens. As temperaturas máximas diminuem no território capixaba, mas não há expectativa de chuva.

Um sistema de alta pressão provoca a diminuição das nuvens na terça-feira (11). Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no período da tarde em trechos das regiões Sul e Serrana e Noroeste. As temperaturas máximas voltam a subir no Estado e o vento se intensifica, soprando com moderada intensidade no trecho litorâneo e com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.

Na quarta-feira (12), o tempo segue aberto e quente no Espírito Santo. Quase nenhuma nuvem se forma na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória, e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no período da tarde nos municípios afastados do trecho litorâneo. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.