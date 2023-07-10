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Previsão do Incaper

Semana começa com frente fria tímida e sol vai predominar no ES

Sistema traz nebulosidade nesta segunda-feira (10), mas não será suficiente para provocar chuva no Estado nos próximos dias

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 09:01

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jul 2023 às 09:01
Sábado de carnaval na Guarderia
Dia ensolarado na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
A semana no Espírito Santo começa com o tempo impactado pela chegada de uma frente fria no litoral. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), esse sistema até aumenta a quantidade de nuvens, mas não vem com intensidade suficiente para trazer chuva forte e frio ao Estado. A previsão é de sol e umidade em baixa nos próximos dias.
Na segunda-feira (10), os ventos associados a passagem dessa frente fria no litoral contribuem para o aumento das nuvens. As temperaturas máximas diminuem no território capixaba, mas não há expectativa de chuva.
Um sistema de alta pressão provoca a diminuição das nuvens na terça-feira (11). Os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no período da tarde em trechos das regiões Sul e Serrana e Noroeste. As temperaturas máximas voltam a subir no Estado e o vento se intensifica, soprando com moderada intensidade no trecho litorâneo e com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
Na quarta-feira (12), o tempo segue aberto e quente no Espírito Santo. Quase nenhuma nuvem se forma na metade sul capixaba, inclusive na Grande Vitória, e os índices de umidade relativa do ar ficam abaixo dos 30% no período da tarde nos municípios afastados do trecho litorâneo. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral.
A previsão do Incaper para os demais dias ainda será divulgada.

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