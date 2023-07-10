Suspeita de AVC: motorista tomba com carreta após passar mal na BR 101

Uma carreta tombou na altura do km 215 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira, por volta de 7h20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teve um mal súbito, com suspeita de um acidente vascular cerebral (AVC), e foi socorrido em uma ambulância. Apesar do acidente, não houve necessidade do trânsito ser interditado.
De acordo com a PRF, ocorreu um vazamento de combustível, que já foi contido, e não oferece mais riscos na região. O veículo seguia sentido ao Norte do Estado e transportava uma carga de madeira serrada, que ficou espalhada às margens da estrada.
Além de ter passado mal, o motorista também sofreu ferimentos.