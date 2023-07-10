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Em Ibiraçu

Suspeita de AVC: motorista tomba com carreta após passar mal na BR 101

De acordo com a PRF, o condutor da carreta foi socorrido por uma ambulância

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 08:38

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

10 jul 2023 às 08:38
Carreta seguia no sentido Norte do Estado e tombou na altura do km 215, em Ibiraçu
Carreta seguia no sentido Norte do Estado e tombou na altura do km 215, em Ibiraçu Crédito: Divulgação/PRF
Uma carreta tombou na altura do km 215 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira, por volta de 7h20. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista teve um mal súbito, com suspeita de um acidente vascular cerebral (AVC), e foi socorrido em uma ambulância. Apesar do acidente, não houve necessidade do trânsito ser interditado.
De acordo com a PRF, ocorreu um vazamento de combustível, que já foi contido, e não oferece mais riscos na região. O veículo seguia sentido ao Norte do Estado e transportava uma carga de madeira serrada, que ficou espalhada às margens da estrada.
Além de ter passado mal, o motorista também sofreu ferimentos.

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