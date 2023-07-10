Advogada seguia para velório do avô quando foi atingida por pedrada em Vila Velha

A advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, atingida dentro do carro por uma pedra na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8), estava a caminho do Aeroporto de Vitória e embarcaria com o pai para Minas Gerais, onde ocorreu o velório do avô dela. A jovem sofreu afundamento de crânio e está hospitalizada.
No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o aeroporto. Quando passavam pela Rodovia do Sol, foram surpreendidos por um homem, que atirou a pedra (um PAVs, utilizado em calçamentos) contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.
Michaella Zukowski apareceu nas redes sociais para dar notícias a amigos e familiares. Do hospital, ela gravou um vídeo em que fala sobre a gravidade do ferimento na cabeça e agradece as mensagens de carinho. Confira abaixo.
Atingida por pedra
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.
"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM.
O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. Ferida, a advogada foi socorrida pelo pai e o irmão e levada para um hospital particular da Praia da Costa, e depois foi transferida para um hospital particular de Vitória, onde permanece internada.
A advogada já passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por outra cirurgia de reconstrução óssea. Apesar da gravidade do ferimento, a jovem está consciente e conversando, mas não tem previsão de alta.
O que diz a Polícia Civil
A família registrou um boletim de ocorrência pela internet. A Polícia Civil informou que, a partir do registro online, o usuário do sistema recebe um e-mail com instruções para acompanhar a validação do boletim, bem como telefone e endereço da unidade policial responsável pelo registro.
Com a validação, o usuário obtém o número do Boletim de Ocorrência e a partir disso, o caso será apurado pela delegacia indicada ao comunicante. Informou ainda que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam elas físicas ou online.
Novamente procurada nesta segunda-feira (10), a Polícia Civil informou que, inicialmente, o caso segue sob investigação do 8º Distrito Policial de Vila Velha, que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
*Com informações de g1 ES