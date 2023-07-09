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Advogada é internada com afundamento de crânio após levar pedrada em Vila Velha

Caso ocorreu na Rodovia do Sol neste sábado (8); Michaella Zukowski, de 25 anos, seguia com o pai e o irmão para o Aeroporto de Vitória, quando um homem jogou um paralelepípedo contra o veículo

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2023 às 17:04
Carro atingido por paralelepípedo na ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha
Carro atingido por paralelepípedo na ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
Uma advogada de 25 anos ficou ferida e foi internada após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8). Segundo a família, Michaella Zukowski sofreu afundamento de crânio. 
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

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No hospital, o pai de Michaella Zukowski contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o Aeroporto de Vitória, onde embarcariam para Minas Gerais para o velório do avô. Quando passavam pelo trecho, eles foram surpreendidos por um homem que atirou a pedra contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pelo objeto.
Vidro de carro quebrado e paralelepípedo lançado por suspeito em carro de família no ES.
O vidro de carro ficou estilhaçado, e a pedra lançada pelo suspeito ficou dentro do automóvel Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM.
O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. Ferida, Michaella foi socorrida pelo pai e o irmão e levada para o hospital particular da Praia da Costa, e depois foi transferida para um hospital particular de Vitória, onde permanece internada.
A advogada já passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por outra cirurgia de reconstrução óssea. Apesar da gravidade do ferimento, a jovem está consciente e conversando, mas não tem previsão de alta.
Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo
Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em Rodovia do Sol Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
A família registrou um boletim de ocorrência pela internet. A Polícia Civil informou que, a partir do registro online, o usuário do sistema recebe um e-mail com instruções para acompanhar a validação do boletim, bem como telefone e endereço da unidade policial responsável pelo registro.
Com a validação, o usuário obtém o número do Boletim de Ocorrência e a partir disso, o caso será apurado pela delegacia indicada ao comunicante. Informou ainda que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam elas físicas ou online.
Novamente procurada nesta segunda-feira (10), a Polícia Civil informou que, inicialmente, o caso segue sob investigação do 8º Distrito Policial de Vila Velha, que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.
Com informações de g1 ES

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