Advogada é internada com afundamento de crânio após levar pedrada em Vila Velha

Carro atingido por paralelepípedo na ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

Uma advogada de 25 anos ficou ferida e foi internada após ser atingida por uma pedra (um PAVs, usado em calçamentos) enquanto estava no carro com o pai e o irmão na Rodovia do Sol, em Vila Velha , no último sábado (8). Segundo a família, Michaella Zukowski sofreu afundamento de crânio.

De acordo com a Polícia Militar , o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa , em Vila Velha.

No hospital, o pai de Michaella Zukowski contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o Aeroporto de Vitória, onde embarcariam para Minas Gerais para o velório do avô. Quando passavam pelo trecho, eles foram surpreendidos por um homem que atirou a pedra contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pelo objeto.

O vidro de carro ficou estilhaçado, e a pedra lançada pelo suspeito ficou dentro do automóvel Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

"Um indivíduo saiu do canto da rua e lançou um paralelepípedo na direção do carro, vindo a acertar o carro das vítimas na região do para-brisa, quebrando-o", informou a PM.

O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. Ferida, Michaella foi socorrida pelo pai e o irmão e levada para o hospital particular da Praia da Costa, e depois foi transferida para um hospital particular de Vitória, onde permanece internada.

A advogada já passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por outra cirurgia de reconstrução óssea. Apesar da gravidade do ferimento, a jovem está consciente e conversando, mas não tem previsão de alta.

Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em Rodovia do Sol Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

A família registrou um boletim de ocorrência pela internet. A Polícia Civil informou que, a partir do registro online, o usuário do sistema recebe um e-mail com instruções para acompanhar a validação do boletim, bem como telefone e endereço da unidade policial responsável pelo registro.

Com a validação, o usuário obtém o número do Boletim de Ocorrência e a partir disso, o caso será apurado pela delegacia indicada ao comunicante. Informou ainda que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam elas físicas ou online.

Novamente procurada nesta segunda-feira (10), a Polícia Civil informou que, inicialmente, o caso segue sob investigação do 8º Distrito Policial de Vila Velha, que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.