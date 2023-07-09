Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

'Fiquei assustada', diz jovem que levou pedrada no ES após ver fratura

Em vídeo publicado nas redes sociais, a advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, falou sobre a gravidade do ferimento na cabeça e agradeceu as mensagens de carinho

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 19:45

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

09 jul 2023 às 19:45
Após ser atingida por um paralelepípedo na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8), a advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, apareceu nas redes sociais para dar notícias a amigos e familiares. Do hospital, ela gravou um vídeo no qual fala sobre a gravidade do ferimento na cabeça e agradece as mensagens de carinho. Michaella marcou A Gazeta na postagem e autorizou o uso das imagens (veja acima)
"Eu não tinha visto a foto da fratura. Vi agora. Fiquei muito assustada. Graças a Deus não estou sentindo dor. Tenho certeza que vou ficar bem logo e agradeço todas as mensagens", frisou, emocionada.
Em outro post no Instagram, a advogada ainda pediu por orações e comentou sobre a cirurgia que precisou fazer devido ao aprofundamento do crânio. "Deus está cuidando de tudo (...) Passei já por cirurgia. Orem por mim", escreveu.
Advogada atingida por pedra publicou mensagem nas redes sociais
Advogada publicou mensagem pedindo orações nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram
De acordo com Michaella Zukowski, uma nova cirurgia precisará ser feita nesta semana, para fazer a reconstrução das fraturas. "Vários 'caquinhos' precisarão ser reconstruídos", apontou.

O acidente

Em entrevista para a repórter Fabiana Oliveira, do g1 ES, a advogada contou que, inicialmente, a pedra teria sido lançada em direção ao motorista do carro onde ela estava. No entanto, após uma tentativa de desviar do suspeito — que seria um homem —, o objeto mudou de trajetória e foi parar no banco do carona.  
"A pedra ia pegar no meu pai. Ele que estava dirigindo o carro. Ele viu, desviou, e acabou indo para o meu lado. Se tivesse batido no meu pai, ele teria capotado o carro, porque estávamos a 100km/h, mais ou menos. Então agradeço que tenha acontecido comigo, porque foi um livramento", disse.
"Eu não desmaiei, senti tudo. Mas perdi todas as minhas sensações. Perdi a minha visão, minha audição, senti que não conseguia parar de respirar por uns segundos. Depois foi voltando"
Michaella Zukowski - Advogada 
A jovem também disse que nunca imaginou passar por essa situação, especialmente no local em que ocorreu: "A Rodovia do Sol geralmente era segura. Não sei se foi o horário, falta de luz, falta de policiamento... Nunca imaginei passar por isso. Nunca!". 
Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo
Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em rodovia do ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
A Rodosol, administradora da Rodovia do Sol, foi procurada pela reportagem para comentar sobre o caso. Se houver retorno, o texto será atualizado. 

Entenda

Uma advogada de 25 anos ficou ferida e foi internada após ser atingida por um paralelepípedo enquanto estava no carro com o pai e o irmão na rodovia ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8). Segundo a família, a jovem sofreu afundamento de crânio. 
De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.
Carro atingido por paralelepípedo na ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha
Carro atingido por paralelepípedo na ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória. Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal
No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o Aeroporto de Vitória, onde embarcariam para Minas Gerais para o velório do avô. Quando passavam pelo trecho eles foram surpreendidos por um homem que atirou o paralelepípedo contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.
O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo. 
Novamente procurada nesta segunda-feira (10), a Polícia Civil informou que, inicialmente, o caso segue sob investigação do 8º Distrito Policial de Vila Velha, que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados