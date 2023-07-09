'Fiquei assustada', diz jovem que levou pedrada no ES após ver fratura

A Gazeta na postagem e autorizou o uso das imagens (veja acima). Após ser atingida por um paralelepípedo na Rodovia do Sol, em Vila Velha , no último sábado (8), a advogada Michaella Zukowski, de 25 anos, apareceu nas redes sociais para dar notícias a amigos e familiares. Do hospital, ela gravou um vídeo no qual fala sobre a gravidade do ferimento na cabeça e agradece as mensagens de carinho. Michaella marcouna postagem e autorizou o uso das imagens

"Eu não tinha visto a foto da fratura. Vi agora. Fiquei muito assustada. Graças a Deus não estou sentindo dor. Tenho certeza que vou ficar bem logo e agradeço todas as mensagens", frisou, emocionada.

Em outro post no Instagram, a advogada ainda pediu por orações e comentou sobre a cirurgia que precisou fazer devido ao aprofundamento do crânio. "Deus está cuidando de tudo (...) Passei já por cirurgia. Orem por mim", escreveu.

Advogada publicou mensagem pedindo orações nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

De acordo com Michaella Zukowski, uma nova cirurgia precisará ser feita nesta semana, para fazer a reconstrução das fraturas. "Vários 'caquinhos' precisarão ser reconstruídos", apontou.

O acidente

Em entrevista para a repórter Fabiana Oliveira, do g1 ES, a advogada contou que, inicialmente, a pedra teria sido lançada em direção ao motorista do carro onde ela estava. No entanto, após uma tentativa de desviar do suspeito — que seria um homem —, o objeto mudou de trajetória e foi parar no banco do carona.

"A pedra ia pegar no meu pai. Ele que estava dirigindo o carro. Ele viu, desviou, e acabou indo para o meu lado. Se tivesse batido no meu pai, ele teria capotado o carro, porque estávamos a 100km/h, mais ou menos. Então agradeço que tenha acontecido comigo, porque foi um livramento", disse.

"Eu não desmaiei, senti tudo. Mas perdi todas as minhas sensações. Perdi a minha visão, minha audição, senti que não conseguia parar de respirar por uns segundos. Depois foi voltando" Michaella Zukowski - Advogada

A jovem também disse que nunca imaginou passar por essa situação, especialmente no local em que ocorreu: "A Rodovia do Sol geralmente era segura. Não sei se foi o horário, falta de luz, falta de policiamento... Nunca imaginei passar por isso. Nunca!".

Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em rodovia do ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

A Rodosol, administradora da Rodovia do Sol, foi procurada pela reportagem para comentar sobre o caso. Se houver retorno, o texto será atualizado.

Entenda

Uma advogada de 25 anos ficou ferida e foi internada após ser atingida por um paralelepípedo enquanto estava no carro com o pai e o irmão na rodovia ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8). Segundo a família, a jovem sofreu afundamento de crânio.

De acordo com a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que uma mulher com ferimento profundo na cabeça havia dado entrada em um hospital particular no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.

Carro atingido por paralelepípedo na ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória. Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o Aeroporto de Vitória, onde embarcariam para Minas Gerais para o velório do avô. Quando passavam pelo trecho eles foram surpreendidos por um homem que atirou o paralelepípedo contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.

O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo.