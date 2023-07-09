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Trânsito

Homem morre após batida entre duas motos em São Gabriel da Palha

Outros dois homens ficaram gravemente feridos após acidente na região de Patrimônio São Sebastião da Barra Seca, na noite deste sábado (8).

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 17:13

André Afonso

André Afonso

Publicado em 

09 jul 2023 às 17:13
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMUfoi acionado para socorrer os feridos no acidente Crédito: Divulgação/ Sesa
Uma batida entre duas motos na noite de sábado (8) deixou um homem morto e dois feridos em estado grave na região de Patrimônio São Sebastião da Barra Seca, interior de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h50 e envolveu três pessoas: o condutor de uma Honda preta, que faleceu no local, e o condutor e passageiro de uma Honda azul, que ficaram feridos, em estado grave.
Testemunhas relataram à PM que a moto preta seguia no sentido a região do Patrimônio, e a moto azul trafegava no sentido contrário. A PM informou que devido ao grave estado dos envolvidos, não foi possível realizar o teste do bafômetro.
Os feridos foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Um dos homens foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, e o outro foi levado pela ambulância dos Bombeiros para o Hospital São Gabriel, em São Gabriel da Palha.
A PM informou que as motos não possuíam restrições para o tráfego e foram liberadas no local para os parentes e responsáveis das vítimas.
Por nota, a Polícia Civil informou que o corpo do condutor da Honda preta foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, na sequência, liberado para os familiares.
A PC acrescentou que as circunstâncias do acidente seguem sob investigação da Delegacia de São Gabriel da Palha e mais detalhes não serão divulgados, por enquanto.

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