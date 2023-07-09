Homem morre após batida entre duas motos em São Gabriel da Palha

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMUfoi acionado para socorrer os feridos no acidente Crédito: Divulgação/ Sesa

Uma batida entre duas motos na noite de sábado (8) deixou um homem morto e dois feridos em estado grave na região de Patrimônio São Sebastião da Barra Seca, interior de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19h50 e envolveu três pessoas: o condutor de uma Honda preta, que faleceu no local, e o condutor e passageiro de uma Honda azul, que ficaram feridos, em estado grave.

Testemunhas relataram à PM que a moto preta seguia no sentido a região do Patrimônio, e a moto azul trafegava no sentido contrário. A PM informou que devido ao grave estado dos envolvidos, não foi possível realizar o teste do bafômetro.

Os feridos foram socorridos por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Um dos homens foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina, e o outro foi levado pela ambulância dos Bombeiros para o Hospital São Gabriel, em São Gabriel da Palha.

A PM informou que as motos não possuíam restrições para o tráfego e foram liberadas no local para os parentes e responsáveis das vítimas.

Por nota, a Polícia Civil informou que o corpo do condutor da Honda preta foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, na sequência, liberado para os familiares.