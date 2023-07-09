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Caminhão perde freio em ladeira e invade casa em Nova Venécia

Motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não teve ferimentos graves. Nenhum morador ficou ferido

Publicado em 09 de Julho de 2023 às 16:35

André Afonso

André Afonso

Publicado em 

09 jul 2023 às 16:35
Após a colisão, o caminhão parou com a dianteira dentro de um cômodo da casa.
Após a colisão, o caminhão parou com a dianteira dentro de um cômodo da casa. Crédito: PMES
Um caminhão carregado com fertilizantes perdeu o freio na manhã deste domingo (9) e atingiu uma casa no bairro Beira Rio, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Antes de atingir a residência, o veículo também se chocou contra um carro de passeio que estava estacionado em uma garagem próxima ao local. O acidente aconteceu na Rua Maranhão, por volta das 7h da manhã.
Apesar do prejuízo, o caminhoneiro teve ferimentos parciais e nenhum morador ficou ferido. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados por moradores para atender o caso.
O motorista, que não teve o nome informado, estava vindo da Bahia com destino a São Gabriel da Palha. Para a Polícia Militar, ele relatou que, na noite de sábado para domingo, pernoitou em Pinheiros e pela manhã seguiu viagem para a cidade do Noroeste do Estado.
Ao passar por Nova Venécia, ele contou que perdeu o freio do caminhão, que desceu o morro sem controle, colidindo contra a parede da casa. Quando o veículo finalmente parou, ele estava com a dianteira no interior de um cômodo da residência.
O Corpo de Bombeiros socorreu o motorista, que teve ferimentos parciais na região da cabeça, mas se recusou a ir para um hospital. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de bebida alcoólica. Os policiais que atenderam a ocorrência atestaram que o caminhão estava devidamente licenciado e que o condutor também estava com a habilitação regular.
A Polícia Militar informou que o condutor fez contato com o seu contratante que, então, acionou o seguro para o recolhimento da carga e retirada do veículo do local. Devido ao risco para a estrutura do imóvel, a Defesa Civil da cidade foi acionada e ficou responsável pela segurança do entorno do local, além de acompanhar a remoção do veículo.

Veja: caminhão perde o freio e invade casa em Nova Venécia

Correção

10/07/2023 - 11:14
A primeira versão dessa matéria trazia Nova Venécia na região Norte do ES. A informação foi corrigida 

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