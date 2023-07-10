Advogada vítima de pedrada: caso lembra mulher morta com vergalhão no ES

Carro atingido por paralelepípedo na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória. Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

No caso registrado no último sábado (8), em que Michaella Zukowski foi ferida enquanto passava pela Rodovia do Sol, em Vila Velha, a vítima foi socorrida e levada para um hospital no mesmo município. As três pessoas que estavam no carro embarcariam para Minas Gerais, onde estava programado para acontecer o velório do avô da advogada. O suspeito fugiu e não foi mais visto pelos ocupantes do veículo.

Exames apontaram afundamento de crânio em advogada atingida por paralelepípedo dentro de carro em rodovia do ES Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

Após o primeiro atendimento, Michaella foi transferida para um hospital particular de Vitória, onde permanecia internada até a tarde de domingo (9). A advogada passou por um procedimento para fechar a ferida e deve passar por outra cirurgia de reconstrução óssea. A jovem está consciente, mas não tem previsão de alta.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que, inicialmente, o caso segue sob investigação do 8º Distrito Policial de Vila Velha, que trabalha para que o suspeito seja identificado e responsabilizado. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

Em anos anteriores, outras pessoas também foram agredidas no meio da rua. Em um caso específico, uma empresária foi morta com um vergalhão. A Gazeta reuniu alguns casos que aconteceram no Estado em anos anteriores.

Universitária foi agredida enquanto esperava carona em Vitória

Uma universitária de 19 anos foi agredida por um morador em situação de rua na Mata da Praia na manhã do dia 2 de março deste ano. A vítima estava esperando uma carona para ir à faculdade quando o suspeito apareceu, arremessando a jovem no chão. Sem dizer nada, o homem puxou o cabelo dela. O homem ainda gesticulou na direção dela, como se estivesse dizendo algo. A câmera que registrou as imagens, porém, não captou áudio.

Em entrevista à TV Gazeta, a mãe da jovem, que também preferiu não se identificar, disse que a vítima ficou traumatizada. "Ela ficou machucada no braço, no rosto, na nuca, na coluna. Ela está muito abalada. É preciso ter uma solução, afinal, nós pagamos impostos altos, caríssimos. Como mãe, eu espero que esse agressor seja preso", disse na época.

O morador em situação de rua que agrediu a universitária foi detido no dia 6 de março. O homem não teve a identidade divulgada pela polícia. Ele, no entanto, foi ouvido e liberada.

Homem de 61 anos foi atacado com pauladas no Centro de Vitória

A vítima foi internada em estado grave. Rogério recebeu alta do hospital dias depois.

Mulher foi morta com vergalhão ao lado do filho em Vila Velha

Simone Venturini Tonani tinha uma loja de material de construção em Cariacica Crédito: Reprodução | Instagram

Com o objeto preso à cabeça, a empresária perdeu o controle do carro e acabou batendo em outro veículo. O filho de Simone estava no carro e foi retirado por pessoas que se aproximaram da veículo após o crime.

Vergalhão que atingiu empresária na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Rafael Silva

O homem suspeito de arremessar o vergalhão foi preso pela Polícia Militar cerca de 20 minutos depois do crime, ainda em Vila Velha. Felipe Rodrigues Gonçalves, vulgo Alemão, foi autuado por homicídio triplamente qualificado. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado da Justiça, que monitora o sistema prisional, informou que o homem segue preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha.