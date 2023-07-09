Suspeito de tiroteio que matou paciente em hospital em Vitória é preso em Aracruz

Gui Capeta foi preso às margens da BR 101, por onde caminhava quando foi avistado por um policial que retornava para casa após o trabalho. Ele comunicou a equipe de plantão que suspeitava se tratar de um foragido da Justiça. Os militares realizaram a abordagem ao acusado e confirmaram sua identidade. Na revista pessoal, localizaram uma pistola .40, três carregadores alongados e 71 munições.

Em nota, a PM disse que Gui Capeta apresentava escoriações pelo corpo e contou que havia desmaiado na mata após fugir de uma abordagem na sexta-feira (7). Ele foi encaminhado para o hospital e, após atendimento médico, levado para a Delegacia Regional do município. A Polícia Militar foi questionada sobre detalhes da participação do Gui Capeta no tiroteio, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.