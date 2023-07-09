Suspeito de tiroteio que matou paciente em hospital em Vitória é preso em Aracruz

Foragido da Justiça, Guilherme de Oliveira Florentino, conhecido como Gui Capeta, foi preso neste sábado (8) pela Polícia Militar, em Aracruz, no Norte do ES. Ele é da região do Bairro da Penha, em Vitória, mas é apontado como líder do tráfico de drogas de Jacupemba e Guaraná, localidades do município onde foi detido, no Norte do Espírito Santo. Gui Capeta também é acusado de ter participado do tiroteio de Gurigica, na Capital, que resultou na morte de um paciente internado em hospital da região, há duas semanas.
Conforme informações da PM, Gui Capeta havia entrado, recentemente, em confronto com policiais, mas conseguiu fugir na ocasião e era considerado o criminoso mais procurado na região. O acusado, ainda segundo os militares, tinha vários mandados de prisão. Ao G1 ES e à TV Gazeta, a Polícia Militar disse que ele participou do tiroteio na madrugada de 25 de junho em Gurigica, durante o qual Daniel Ribeiro Campos da Silva, de 68 anos, foi atingido por uma bala perdida e morreu.
Gui Capeta foi preso às margens da BR 101, por onde caminhava quando foi avistado por um policial que retornava para casa após o trabalho. Ele comunicou a equipe de plantão que suspeitava se tratar de um foragido da Justiça. Os militares realizaram a abordagem ao acusado e confirmaram sua identidade. Na revista pessoal, localizaram uma pistola .40, três carregadores alongados e 71 munições.
Em nota, a PM disse que Gui Capeta apresentava escoriações pelo corpo e contou que havia desmaiado na mata após fugir de uma abordagem na sexta-feira (7). Ele foi encaminhado para o hospital e, após atendimento médico, levado para a Delegacia Regional do município. A Polícia Militar foi questionada sobre detalhes da participação do Gui Capeta no tiroteio, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.