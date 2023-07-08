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BR 101

Foragido da Justiça ligado ao tráfico da Grande Vitória é preso em Aracruz

De acordo com a Polícia Militar, um sargento reconheceu o suspeito caminhando às margens da BR 101
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2023 às 19:35

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 19:35

Material apreendido com suspeito
Armas e munições foram apreendidas com suspeito, em Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um foragido da Justiça foi preso neste sábado (8),  às margens da BR 101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, identificado apenas pelas iniciais G.O.F., tem forte envolvimento com facções criminosas da Grande Vitória.
Conforme registro da PM, um sargento da corporação, ao sair do serviço, visualizou o suspeito caminhando às margens da rodovia e repassou as informações aos policiais militares em serviço.
Uma equipe foi até o local e realizou a abordagem ao indivíduo, confirmando que se tratava do foragido. Ele portava uma pistola carregada e dois carregadores alongados, além de munições.
De acordo com a PM, o homem apresentava escoriações pelo corpo e disse que desmaiou na mata após fugir de uma abordagem na sexta-feira (7). Ele foi encaminhado para o hospital e, após o atendimento médico, foi levado para a Delegacia Regional do município.
Procurada, a Polícia Civil informou apenas que a ocorrência segue em andamento e que não havia detalhes a serem repassados. 

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