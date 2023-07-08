Foragido da Justiça ligado ao tráfico da Grande Vitória é preso em Aracruz

Armas e munições foram apreendidas com suspeito, em Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um foragido da Justiça foi preso neste sábado (8), às margens da BR 101, em Aracruz , no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar , o suspeito, identificado apenas pelas iniciais G.O.F., tem forte envolvimento com facções criminosas da Grande Vitória

Conforme registro da PM, um sargento da corporação, ao sair do serviço, visualizou o suspeito caminhando às margens da rodovia e repassou as informações aos policiais militares em serviço.

Uma equipe foi até o local e realizou a abordagem ao indivíduo, confirmando que se tratava do foragido. Ele portava uma pistola carregada e dois carregadores alongados, além de munições.

De acordo com a PM, o homem apresentava escoriações pelo corpo e disse que desmaiou na mata após fugir de uma abordagem na sexta-feira (7). Ele foi encaminhado para o hospital e, após o atendimento médico, foi levado para a Delegacia Regional do município.