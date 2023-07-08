Morto no Bairro da Penha tinha mandado de prisão em aberto, diz secretário

Um dos homens mortos durante confrontos entre traficantes e a na noite de sexta-feira (7) e a manhã deste sábado, em Vitória, tinha mandado de prisão em aberto, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho. A vítima, identificada como Natanaeliton da Mota, tinha 24 anos e foi morta no Bairro da Penha. Outro homem morreu neste sábado, no bairro Bonfim.
"O morto de ontem [sexta-feira] tinha passagem pela polícia. Ele tinha passagem por tráfico de entorpecentes, por tentativa de homicídio, estava com um mandado de prisão em aberto, confirmado pelo [delegado] Romualdo [Gianordoli, superintendente da Polícia Especializada]. O irmão dele está preso e é uma das lideranças do PCV (Primeiro Comando de Vitória). Então, infelizmente é um histórico de um rapaz jovem que entra no mundo do crime e que vem a se confrontar com a polícia", declarou Ramalho, em coletiva de imprensa realizada neste sábado (8).
"Se nós não entrarmos [no morro], nós vamos achar normal jovem de 14 a 29 anos circulando com fuzil pendurado no pescoço, atirando contra a polícia e depois atirando contra a comunidade. Nós vamos continuar com o nosso policiamento. É um policiamento difícil, feito na canela do policial. Longas escadarias, becos, vielas... vamos continuar partindo para cima, principalmente de homicidas e traficantes", prosseguiu.
"Sabemos que o tráfico local tem ligação com o tal de Marujo. Estamos trabalhando com a Inteligência, compartilhando informações"
“Precisamos do apoio, neste momento, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Precisamos de mandados de busca e apreensão e de mandados de prisão. Precisamos entrar nesse morro para retirar armas de fogo e retirar indivíduos que trazem transtorno para toda a sociedade capixaba", disse.
A morte de Natanaeliton da Mota ocorreu durante o primeiro confronto entre a Polícia Militar e criminosos no Bairro da Penha, na noite de sexta-feira (7), por volta das 22h30. Segundo Ramalho, equipes faziam patrulhamento na região quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo e revidaram. Na ação, o homem foi baleado, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.
Com Natanaeliton foram encontradas arma e drogas. "Repeliram (os militares) a injusta agressão e um indivíduo, com ficha criminal, demonstrando permanência no tráfico de drogas e tentativa de homicídio, foi atingido, vindo a óbito. Com o mesmo foi encontrada uma pistola .40 e dois carregadores", afirmou Ramalho.
A ação de patrulhamento nos bairros São Benedito, Jaburu, Gurigica e Bairro da Penha começou às 17h e foi finalizada às 23h. Ainda assim, durante a madrugada e o início da manhã deste sábado, moradores relataram ter escutado barulho de muitos tiros nas imediações.
Segunda morte
A Polícia Militar informou na manhã deste sábado (8) que, durante o reforço de patrulhamento na região, policiais constataram que criminosos fizeram barricadas para tentar impedir a presença deles. Houve um novo confronto, no bairro Bonfim, e um homem acabou morto, por volta das 7h30. Ainda durante o conflito, uma viatura da Polícia Militar foi apedrejada.
A vítima, segundo moradores, seria um morador em situação de rua, com cerca de 45 anos, conhecido apenas como Mineiro.
Ramalho destacou que a morte desse segundo homem será investigada e somente a perícia da Polícia Civil vai apontar se o tiro fatal foi disparado por policiais ou por traficantes.
"Nós estávamos com uma troca de tiro, não sabemos de onde vem o tiro, nosso policial se abriga. Tem que ver o local exato que ele foi atingido, se foi o tiro vindo de cima para baixo. A nossa guarnição estava na parte baixa do morro, fazendo apenas a contenção e 6h30 da manhã foi afrontada porque eles queriam descer o morro para botar fogo em ônibus, e nós impedimos, mais uma vez, que isso acontecesse", afirmou.