"Precisamos da ajuda de MP e Justiça para combater tráfico no ES" diz secretário

“Precisamos do apoio, neste momento, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Precisamos de mandados de busca e apreensão e de mandados de prisão. Precisamos entrar nesse morro para retirar armas de fogo e retirar indivíduos que trazem transtorno para toda a sociedade capixaba", disse, em coletiva de imprensa realizada neste sábado.

O primeiro confronto ocorreu no Bairro da Penha, na noite de sexta-feira (7). Segundo coronel Ramalho, equipes faziam patrulhamento na região quando foram surpreendidas com disparos de arma de fogo e revidaram. Na ação, Natanaeliton da Mota, de 24 anos, foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

Na manhã deste sábado, a Polícia Militar informou que, durante o reforço de patrulhamento na região, policiais constataram que criminosos fizeram barricadas para tentar impedir a presença deles. Houve um novo confronto, no bairro Bonfim, e um homem acabou morto, por volta das 7h30. Ainda durante o conflito, uma viatura da PM foi apedrejada.

O Bairro da Penha e adjacências é centro de confrontos entre policiais e criminosos. Na região, o tráfico é coordenado pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), que também está por trás de ataques a ônibus na Capital e homicídios. O secretário de segurança destacou a dificuldade de patrulhamento por conta das longas escadarias e os becos.

“É um policiamento difícil feito na canela do policial, com longas escadarias, becos, vielas. É importante verificar quem está coordenando essa massa de jovens do morro", apontou.

"Sabemos que o tráfico local tem ligação com um tal de Marujo e estamos trabalhando com a inteligência compartilhando informações" Alexandre Ramalho - Secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

De acordo com a Polícia Civil, Marujo é o chefe do tráfico de drogas do Bairro da Penha e Bonfim, em Vitória. Ele responde diretamente à cúpula da liderança do Primeiro Comando de Vitória (PCV), facção que comanda a região e se estende a vários bairros – não só na Grande Vitória como no interior do Estado.

Confrontos

Em uma semana marcada por conflitos, em poucas horas dois novos confrontos envolvendo traficantes e policiais militares foram registrados em Vitória. As ações terminaram com duas pessoas mortas.

O primeiro confronto ocorreu no Bairro da Penha, na noite de sexta-feira (7), por volta das 22h30, quando equipes faziam patrulhamento na região e foram surpreendidas com disparos de arma de fogo e revidaram. Natanaeliton da Mota, de 24 anos, foi baleado e morreu no hospital.

De acordo com o coronel Ramalho, a vítima possuía ficha criminal e mandado de prisão em aberto. Com ele foram encontradas arma e drogas.

"Repeliram [os militares] a injusta agressão e um indivíduo, com ficha criminal, demonstrando permanência no tráfico de drogas e tentativa de homicídio, foi atingido, vindo a óbito. Com o mesmo foi encontrada uma pistola .40 e dois carregadores”, afirmou Ramalho.

Mais tiroteio

A ação de patrulhamento nos bairros São Benedito, Jaburu, Gurigica e Bairro da Penha começou às 17h e acabou às 23h. Ainda assim, durante a madrugada e o início da manhã deste sábado, moradores relataram ter escutado barulho de muitos tiros nas imediações.

Em entrevista para a TV Gazeta, o secretário coronel Ramalho relembrou os conflitos dos últimos dias, e enfatizou que as forças de segurança não permitirão que o tráfico ataque sem punições.

No início desta semana, outros confrontos foram registrados no Bairro da Penha. Na quinta-feira (6), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, chegou a determinar que a Polícia Militar ocupasse o bairro e só deixasse a comunidade após prender o responsável por ferir o sargento Jocelino Alves Freitas, baleado no braço após um homem efetuar disparos contra o destacamento da corporação (DPM) na localidade, na noite da última quarta-feira (5) . O suspeito foi morto no dia seguinte. Segundo a polícia, ele foi executado a mando de traficantes.

“Nós tivemos um senhor morto no hospital, e nessa semana nós tivemos duas mortes protagonizadas pelo tráfico tão presente no bairro da Penha. (...) Ontem foi mais um dia. Nossa patrulha foi encurralada, disparos foram realizados e respondemos à altura. Vamos continuar respondendo. Sempre lembrando que nós estamos em desvantagens tática. Eles estão no alto do morro, atirando para baixo. Nós temos que entrar com cautela, com o treinamento que possuímos, armamentos de ponta, e vamos continuar dando a resposta para levar a segurança às comunidades", afirmou Ramalho.

O policiamento na região segue reforçado com equipes de área especializadas e apoio do Núcleo de Operações Táticas e Transporte Aéreo (NOTAer), segundo a PM.

Policiais militar no bairro Bonfim, em Vitória Crédito: Roberto Pratti

Morte no dia 25 de junho

Um paciente de 68 anos que estava internado em um hospital na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, morreu após ser atingido por uma bala perdida durante um tiroteio registrado durante a madrugada na região de Gurigica. Daniel Ribeiro Campos da Silva estava internado havia dois anos em uma clínica de cuidados paliativos, após ter sofrido um AVC. A bala atravessou a parede e atingiu o paciente.

Ataque ao DPM e sargento baleado

No início da semana, outros confrontos foram registrados no Bairro da Penha. Na quinta-feira (6), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, chegou a determinar que a Polícia Militar ocupasse o bairro e só deixasse a comunidade após prender o responsável por ferir o sargento Jocelino Alves Freitas, baleado no braço após um homem efetuar disparos contra o destacamento da corporação (DPM) na localidade, na noite da última quarta-feira (5).

Suspeito de atirar em sargento é morto

O suspeito de atirar contra o sargento foi morto a tiros na manhã de quinta-feira (6), em Gurigica. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, as primeiras apurações dão conta de que Luciano da Silva Pereira teve um surto psicótico quando atacou o Destacamento Policial Militar (DPM) da comunidade. Ainda segundo a autoridade policial, o homem foi executado por traficantes.