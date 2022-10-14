Traficante Marujo deixou o ES após ataques a ônibus, diz delegado

Foto do traficante Fernando Moraes Pimenta, Marujo, e de um ônibus incendiado em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva/Reprodução

Segundo a Polícia Civil, Marujo é o responsável por ordenar os ataques a ônibus em Vitória, na última terça (11), após perder um segurança em confronto com a Polícia Militar

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. "A informação é de que ele estava realmente aqui (Espírito Santo) e a Polícia Militar quase o prendeu naquele confronto, mas ele já voltou no outro dia. Em meio ao caos, ele acabou se aproveitando para fugir para o Rio de Janeiro", afirmou o delegado ao repórter Diony Silva, em entrevista ao, da

"Marujo, ou você sai do Estado ou cava um buraco e desaparece, porque mais cedo ou mais tarde a polícia vai te achar, e quando te achar, você que gosta de reagir, o seu caminho já está selado".

"O Marujo tem que botar a barba dele de molho porque ele deve ser o próximo a ser preso. E não adianta ir para a casa dos seus parentes no Bairro da Penha, porque se for encontrado dentro da casa, vai todo mundo (preso) por associação criminosa e associação de quadrilha" Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo

DELEGADO EXPLICA FUNCIONAMENTO DO PCV

"Tem um núcleo central dentro do PCV e o Beto (Carlos Alberto Furtado) — que foi transferido para uma prisão federal no Norte do país — é a principal liderança porque a facção nasceu no Bonfim, no Bairro da Penha e lá ele era uma liderança. Nisso, ele foi formando seus gerentes e seus homens de confiança. Marujo era um deles e um dos únicos que ficaram soltos", contextualiza Romualdo Gianordoli.

"Nós prendemos outros indivíduos como o Dario, vulgo Nenego, que também era da extrema confiança do Beto. Prendemos o Rodolfo, o Guilherme Trindade, vulgo Guigui. O leque vai diminuindo, Marujo vai ascendendo e, hoje, considero ele a grande liderança do PCV, até porque há uma dificuldade de comunicação, ao contrário dessa época de investigações em que havia uma comunicação intensa entre Beto e Marujo, pois hoje Beto está em um presídio federal no Norte do país", explica.

CONTROLE DO TRÁFICO

Mesmo no Rio de Janeiro, o delegado explica que Marujo tem controle total do tráfico de drogas no Espírito Santo. "No Rio de Janeiro ele está solto, tem todos os recursos de aparelho celular para controlar tudo o tempo todo, então ele fica 24 horas. A gente já sabe da rotina dele, que ele dorme pouco, não tem horários normais, está sempre acordado pela noite, participa de tudo e do Rio consegue controlar. Pontualmente, ele precisar vir aqui (Espírito Santo) para acertar uma ou outra situação", detalha.

Romualdo Gianordoli avalia que o PCV foi a primeira facção organizada do Espírito Santo, com um surgimento em 2010. "É relativamente nova, quando o Carlos Alberto Furtado (Beto) foi para um presídio federal, teve contato com membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e fizeram um estatuto bem parecido com o da facção paulista. Depois, viraram aliados do Comando Vermelho (CV), no Rio de Janeiro, o que é uma ironia, mas enfim", argumenta.

A partir daí, o PCV começou a comprar drogas, armas, a se abastecer e tomar muitas bocas de fumo sem gastar uma munição sequer. "Eles falavam com o dono da boca: 'olha, você vai vender a sua droga e dar tal porcentagem para a gente, nisso você tem a nossa proteção'. Se o sujeito não aceitasse, acabava perdendo a vida", afirma.

A Gazeta nesta quinta-feira (13). A preocupação, na avaliação de Romualdo, é o objetivo do PCV que consta no relatório telemático divulgado por

"Tinha a pretensão, fica claro no relatório, que era tomar todo o Estado. Inclusive é aí que preocupa porque tem uma parte que fala bem claramente: 'quando tomarem todo o Estado, se a outra facção vai estar junto para combater as forças de segurança. O próximo alvo seria o Estado em si, não só as bocas de fumo e brigas entre traficantes " Romualdo Gianordoli - Chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

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DIFICULDADE EM PRENDER MARUJO

O delegado avalia que há uma dificuldade de prender Marujo no Rio de Janeiro, devido à baixa quantidade de operações na localidade, além das restrições para a realização de ações policiais lá.

"Sempre há muita troca de tiros, então são operações pontuais que, por acaso, poderiam pegá-lo. Mas aqui é claro que seria bem mais fácil. A gente consegue fazer mais operações, inclusive parte do relatório mostra que ele dizia que era melhor fugir para o Rio, porque aqui estava muito difícil", destaca.