Vídeo: morador de rua agride campeão de damas a pauladas em Vitória

O presidente da Federação Espírito Santense de Jogo de Damas, Rogério Tavares Cardoso, de 61 anos, foi atacado com golpes de madeira por um homem em situação de rua, na Praça Ubaldo Ramalhete, Centro de Vitória , enquanto conversava com amigos na Praça Ubaldo Ramalhete. O agressor fugiu em seguida e não foi localizado. Já a vítima, está internada em estado grave, segundo amigos.

Imagens de videomonitoramento (vídeo acima) da região mostram Rogério conversando com três amigos em uma mesa, sentado em um banco da praça. O agressor aparece andando, se abaixa, pega um pedaço de madeira no chão e atinge a vítima, que estava distraída, com força.

Rogério Tavares Cardoso, de 61 anos, foi atacado com golpes de madeira por um homem em situação de rua Crédito: Reprodução

Quem vive na região afirma que o agressor é um homem em situação de rua. Apesar da força das pancadas, o homem ainda conseguiu sentar-se enquanto aguardava o socorro Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória, e de acordo com amigos, está em coma e estado grave.

CAMPEÃO ESTADUAL

Todos os dias muitos idosos jogam nas mesas da Praça Ubaldo Ramalhete. Rogério, inclusive, foi cinco vezes campeão estadual de dama. Os moradores do Centro de Vitória ficaram assustados com a cena de violência e afirmam que este é o segundo caso em menos de uma semana. Na última terça-feira (18) uma aposentada de 77 anos foi esfaqueada por um homem em situação de rua na Vila Rubim.

A polícia militar atendeu o caso e informou que o suspeito não foi identificado. Ele e fugiu da praça depois da agressão. A polícia civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal, mas que para abrir investigação a vítima ou algum parente precisa registrar a ocorrência em um delegacia.

Por nota, a assessoria da Polícia Civil informou que não tem como atualizar nenhum caso nessa segunda-feira (24), ponto facultativo. "Durante finais de semana, feriados e ponto facultativos a assessoria só tem acesso as ocorrências e autuações do plantão vigente das Delegacias. Os cartórios onde consultamos ocorrências de plantões finalizados e investigações em andamento funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis."