Carro atingido por paralelepípedo na ES-060, conhecida como Rodovia do Sol, em Vila Velha, na Grande Vitória. Crédito: Reprodução | Acervo Pessoal

O suspeito de ter atirado uma pedra em um carro e atingir uma advogada foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (10). O caso aconteceu na madrugada do último sábado (8), na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O homem - que não teve a identidade informada - confessou o crime em depoimento e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Michaella Zukowski, de 25 anos, estava no veículo com o pai e o irmão. Segundo a família, a jovem sofreu afundamento de crânio e passou por cirurgia.

De acordo com o titular do 6º Distrito de Polícia de Vila Velha, delegado Guilherme Eugênio Rodrigues, o suspeito, de 40 anos, é dependente químico, morador em situação de rua e reconhecido por circular a região do crime. Pouco depois de ser detido, ele teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por destruir a tornozeleira eletrônica que ele usava.

Your browser does not support the audio element. Suspeito de jogar pedra que atingiu advogada é preso pela polícia no ES

O uso do equipamento foi determinado pela Justiça, em consequência de ações penais que ele responde por crimes como de trânsito, estupro, desacato, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Guilherme Eugênio informa que a vítima segue hospitalizada, será submetida a exames de corpo de delito e testemunhas foram notificadas para prestar esclarecimentos, nesta terça-feira (11).

O delegado ressalta que as ações da polícia, agora, se concentram na localização de eventuais imagens de câmeras de vigilância, que possam contribuir na identificação do criminoso.

“Qualquer informação é muito bem-vinda e pode ser feita no 6º Distrito ou, até mesmo, pelo Disque-Denúncia 181”, destacou Guilherme Eugênio.

Advogada seguia para velório do avô

Michaella Zukowski, de 25 anos, atingida dentro do carro por uma pedra na Rodovia do Sol, em Vila Velha, no último sábado (8), estava a caminho do Aeroporto de Vitória e embarcaria com o pai para Minas Gerais, onde ocorreu o velório do avô dela. A jovem sofreu afundamento de crânio e está hospitalizada.

No hospital, o pai da advogada contou que estava com ela e o outro filho e os três seguiam por volta de 5h para o aeroporto. Quando passavam pela Rodovia do Sol, foram surpreendidos por um homem, que atirou a pedra (um PAVs, utilizado em calçamentos) contra o carro. A filha, que estava no banco do carona, foi atingida pela pedra.