Tensão em Vitória: PM fecha todas as saídas do Complexo da Penha

A Policía Militar aumentou a quantidades de agentes no Bonfim e nas demais áreas da região do Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Roberto Pratti

Durante uma coletiva de imprensa no início desta noite, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, destacou que mais de 100 policiais e 30 viaturas participam da ação. Ao todo, são 29 pontos de bloqueio em um raio de 15 km, cujo principal foco é prender alguns dos principais traficantes da região.

"Fizeram cerco, bloqueio, abordagem a ônibus, abordagem à táxi. Fechando todo esse período de 15 km, praticamente isolamos o Complexo da Penha de receber armas, drogas e munições, e [impedimos] indivíduos com mandado de prisão de saírem – e caso saíssem, fossem presos", afirmou o coronel.

"São alvos com mandado de prisão, entre eles o Marujo, que tem oito mandados de prisão, inclusive pelo crime de homicídio. Um [saiu da lista], porque prendemos o 'Gui Capeta' em Aracruz. Era gerente do Gurigica. E temos uma série de nomes que nós estamos distribuindo para esses policiais, que estão nesses 29 pontos, para que eles possam ser reconhecidos por fotos " Coronel Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar

Ele também reforçou que o efetivo deve aumentar nesta terça-feira (11), com o apoio de mais de 220 homens do Curso de Habilitação a Sargento. "Trabalharão 110 na parte da manhã, mais 110 à tarde, além da tropa especializada à noite", destacou o comandante-geral.

A Gazeta mostram o local praticamente vazio por volta das 14h, além da presença de muitas viaturas policiais no acostamento. Ao longo do dia, também houve atuação da PM nas avenidas Marechal Campos e Maruípe. Ainda de acordo com Caus, outro importante ponto de saturação durante à tarde foi a Avenida Leitão da Silva , que fica no entorno das regiões de maiores conflitos. Imagens registradas por leitores demostram o local praticamente vazio por volta das 14h, além da presença de muitas viaturas policiais no acostamento. Ao longo do dia, também houve atuação da PM nas avenidas Marechal Campos e Maruípe.

Your browser does not support the audio element. Tensão em Vitória: PM fecha todas as saídas do Complexo da Penha

Policiamento na Leitão da Silva durante a tarde desta segunda-feira (10) Crédito: Leitor | A Gazeta

Sobre uma possível paralisação do comércio e também da circulação dos ônibus, já que houve uma mudança nas rotas dos coletivos pela manhã para evitar as localidades dos conflitos, Douglas Caus negou que tenha ocorrido qualquer anormalidade. Entre as linhas de ônibus afetadas estavam a 051, 052, 073, 241, 182 e 204. Os desvios, no entanto, não duraram duas horas, sendo retomadas as rotas originais até as 9h30.

"Nosso serviço de inteligência não detectou nenhum tipo de ameaça. Pelo contrário. Nós tivemos, ao longo do dia, dezenas, centenas de telefonemas, perguntando o que estava acontecendo. E a resposta foi clara: a PM saturando para garantir ao cidadão capixaba dessas regiões o direito de ir e vir e a segurança deles", informou.

Reveja a live com coletiva de imprensa

Aumento dos confrontos

A Gazeta, mostram que o Espírito Santo teve 203 confrontos entre traficantes e policiais militares nos primeiros cinco meses do ano. A média é de mais de um confronto por dia. Dados levantados pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho , e publicados em, mostram que o Espírito Santo teve 203 confrontos entre traficantes e policiais militares nos primeiros cinco meses do ano. A média é de mais de um confronto por dia.